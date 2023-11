Ora Honda rischia di perdere anche Lucio Cecchinello: la LCR verso KTM, Ducati o Aprilia nel 2025

Il tema sostenziale è uno: il contratto tra LCR e Honda scadrà a dicembre 2024 ma - visti i recenti avvenimenti - non è per niente detto che venga rinnovato. Lucio Cecchinello, in MotoGP con HRC dal 2006, ha validissimi motivi per essere spazientito e per guardarsi attorno. A partire dal tema più squisitamente tecnico: da almeno due stagioni la RC213V che Asaka gli fornisce è forse la peggior moto dello schieramento. Alex Rins poi, che sarebbe dovuto restare nei box di Cecchinello fino alla fine del 2024, è stato liberato dalla Honda per approdare in Yamaha. A questo si aggiunge il caso Johann Zarco che, pur essendosi concluso senza stravolgimenti, non ha di certo accresciuto la sintonia tra una Honda in grave difficoltà (siamo a novembre e il Team Repsol non ha ancora ufficializzato la sua line up per il 2024) e un Lucio Cecchinello che da tempo aveva promesso il pilota francese ai suoi sponor. Nell'insieme va considerato come in estate il manager veneto - pur di rispettare gli accordi e restare fedele a Honda - abbia rifiutato le avances della KTM, che aveva sondato il terreno per portare la struttura di Lucio più vicina a Mattighofen e per affidarle un ipotetico dream team composto da Marc Marquez e Pedro Acosta. A questo punto, viene difficile pensare che Cecchinello possa rifiutare un'eventuale seconda offerta dalla Casa austraica per il 2025, quando nessun vincolo lo terrà legato al Giappone. A Misano, stando a quanto riportato da Speedweek, sembra che Lucio abbia parlato anche con Massimo Rivola e Aprilia in ottica futura. In fine dei conti, non sarebbe da scartare l'ipotesi di un matrimonio Ducati-LCR, qualora nel 2025 il Team VR46 si spostasse in Yamaha.