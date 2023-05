Palladino, l’allenatore che piace a tutti, ma… chi lo prende? Napoli, Juve o…

La carriera in panchina tra i professionisti di Raffaele Palladino è cominciata il 18 settembre 2022, contro la Juventus. È stato un curioso scherzo del caso che la prima squadra che si è trovato davanti da allenatore sia stata la stessa che aveva creduto in lui come calciatore, portandolo a Torino dopo gli esordi al Benevento. Era un attaccante molto tecnico, agile, veloce, talentuoso. Davanti c’era il duo Del Piero-Trezeguet, classe e cassazione in zona gol. Un passo indietro ecco Marcelo Zalayeta e Valeri Bojinov, il bulgaro estroso e indolente coltivato da Zeman a Lecce. La carriera di Palladino a Torino era chiusa, il seguito è stato segnato da lampi, ombre e infortuni. L’epilogo c’è stato proprio a Monza: mai una partita ufficiale, troppi intoppi fisici. Quindi, il salto in panca nel settore giovanile del Monza e nell’estate del 2020 gli viene assegnata la guida della squadra, l’Under 15. Due anni fa c’è stato il passaggio alla Primavera: semifinali del campionato nazionale. Poi, la bussata alla porta della storia, l’esonero di Stroppa (altro prodotto di Galliani, meno di Berlusconi) dopo sei giornate di campionato. Un paio di turni fa il Monza ha messo sotto il Napoli campione d’Italia, in verità in modalità sbornia post-party, ma la qualità della squadra di Palladino si è vista in tutto il torneo. Aurelio De Laurentiis, nel suo esteso casting per la ricerca del nuovo corso in panchina dopo il saluto a Spalletti, ha pensato anche a lui, che è nato a pochi chilometri da Napoli. E forse è anche nel casting della Juventus, che deve pesare l'eventuale addio ad Allegri. Nel caso, dovrà chiedere il permesso a Galliani e Berlusconi.