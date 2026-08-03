Paolo Pavesio a MOW: “Yamaha come il bambù, ma non ci sono scorciatoie. La MotoGP di Liberty? Occhio alla trappola Drive to Survive”

Dal 2008 la Moto3 sarà un monomarca Yamaha, utilizzerete un prototipo basato sul motore CP2 da 700cc nato con la MT-07. Che moto dobbiamo aspettarci? Quanto sarà un prototipo e quanto, invece, una moto di serie?



“È un prototipo da corsa che utilizza un motore derivato dalla produzione. Non c'è niente, a parte il motore, che sia derivato dalla strada, nulla. La moto è progettata da un foglio bianco, il telaio non esisteva, il forcellone non esisteva, il serbatoio… nulla di quello che c'è sulla moto è di serie. La componentistica è racing. Per essere chiaro, il bando di gara, per quanto non fosse ufficiale, prevedeva che si partisse da un motore di produzione, la richiesta è stata molto chiara: ‘Vogliamo che la futura Moto3 riduca i costi, che offra delle moto che aiutino il passaggio alla Moto2 più di quanto lo sia oggi’. Qualcosa che fosse anche da un punto di vista fisico un po' più grande, perché 15 anni fa i piloti erano più giovani, ragazzi, mentre oggi per correre devi avere 18 anni e sei più grande”.



In estrema sintesi parliamo di una moto da 120 kg e un centinaio di cavalli: è corretto?



“Sì, ora siamo arrivati alla fine della progettazione, andiamo in pista fine settembre, inizio ottobre. E siamo arrivati a un rapporto peso potenza che chiaramente è migliorativo rispetto alla Moto3. Per quanto riguarda il motore è stato fatto un grande intervento non solo di power up ma anche di alleggerimento. C'è tanto magnesio, abbiamo modificato diverse componenti interne, il cambio sarà racing e costruito ad hoc. Io posso capire un certo livello di perplessità sulla moto, perché si tende a leggere il titolo, ma questa non è una R7 Sportbike, è un prototipo”.

Questo per una questione di contenimento dei costi?



“La riduzione del costo della moto e dei ricambi sarà molto importante. Arriveremo quasi a dimezzare i costi attuali. So benissimo che non sono solo il costo della moto o il costo dei ricambi a incidere, però noi possiamo fare questo: produrre una moto da corsa a dei prezzi che oggi nel mercato non ci sono”.



Ci saranno, per fare un po' il paragone con la Moto2, delle componenti come carene, scarichi o altre componenti personalizzabili?

“Tutto quello che impatta sulle tutto quello che impatta sulle performance sarà vincolato, perché l’obiettivo di questa classe è il contenimento dei costi e mettere i risultati in mano ai piloti. Lasceremo libero, per motivi di di marketing, probabilmente il terminale di scarico, non il collettore”.



Torniamo alla MotoGP: potete essere soddisfatti di questa prima parte di stagione? State trovando le conferme che stavate cercando?

“Siamo alla ricerca di una crescita durante l'anno, che sia legata alla comprensione della moto, che sia legata non solo ai pezzi che che arrivano o meno. Ma il test di Brno (con Pirelli, ndr) conferma che l'esperienza che stiamo facendo su V4 quest’anno sarà fondamentale nel 2027, anche a discapito della performance di quest’anno. Era una cosa da fare. E non è il motore il tema, è tutto ciò che capita in una moto con un motore fatto in quel modo”.



Molti piloti dicono che il 2027 sarà l'anno delle giapponesi: è così?

“Io me lo auguro ovviamente, però secondo me una cosa sono i sogni o anche gli obiettivi, un'altra è la realtà.Noi stiamo chiudendo un gap, stiamo lavorando per quello. Abbiamo provato un ibrido 1000 con motore 850, tolti via gli abbassatori, giusto l'aerodinamica che stesse nelle regole… siamo ancora lontani dalla moto che sarà e abbiamo già visto dei risultati interessanti. Poi c'è la variabile delle gomme, magari qualcuno le le digerirà meglio, anche un po' per caso. Detto questo alla fine è un progetto a lungo termine e oggi passiamo per un momento di difficoltà che non è facile vivere: questo è uno sport, vieni qua tutti i weekend e e le performance danno energia in un campionato che ormai è lunghissimo. Le persone sono anche stanche, i piloti hanno aspettative, il che è anche giusto. Ma non ci sono scorciatoie. È così, non ci sono scorciatoie”