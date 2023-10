E dire che proprio a Catanzaro, una vita fa, quando il calcio era praticato da esseri bruttini, bassi, con il riporto, le scene di Beckham in cui si vedono le vecchie immagini del Manchester United con la leggenda Bobby Charlton col riporto sono incredibili, trovatemi voi oggi un calciatore col riporto o che non sia più che figo, Goran Pandev a parte (lo dice un genoano, sia chiaro, amo Pandev come in passato ho amato Pato Aguilera o Diego Milito), e dire che a Catanzaro, una vita fa, c’era un calciatore piuttosto basso, la faccia da scugnizzo, le gambe un po’ arcuate, tale Massimo Palanca, nato a pochi passi dalla mia città natale, io di Ancona lui di Loreto, diventato leggendario per i suoi tanti goal fatti direttamente su calcio d’angolo, così come su punizione, una vera maledizione per portieri e difensori avversari, uno che decisamente curava più i piedi che la pettinatura, che non sarebbe mai potuto andare a una sfilata di Gucci ma che ha lasciato un segno nella storia del calcio, i suoi baffoni neri ancora me li ricordo bene, a distanza di decenni. Certo, come nella terza puntata andrà a dire Florentino Perez, patron del Real Madrid, quello dei Galacticos Ronaldo, Figo, Zidane, Roberto Carlos, “Beckham è il primo calciatore post-moderno”, un calciatore e al tempo stesso un brand, matrice su cui avrebbe poi prosperato Cristiano Ronaldo, parlo di business, non di calcio, il suo essere oggettivamente cool, marito della Posh Spice, era parte integrante del suo essere il campione che è stato, confesso che c’è voluta un po’ la visione di questa serie per farmelo apprezzare, pur avendo io ai tempi apprezzato molte delle sue giocate e amato alla follia il Manchester United di Ferguson, io che da sempre tifo West Ham in Premier League, ma credo che io e il calcio attuale non riusciremo mai a amarci alla stessa maniera con cui ho amato quel calcio lì, quello di Palanca. Atterriamo, le lacrime nel frattempo si sono asciugate nei miei occhi, credo nessuno se ne sia accorto, anche perché mister Vivarini, il più vicino a me, è crollato in un sonno profondo già mentre l’aereo staccava le ruota da terra. Ho anche scoperto, mentre aspettavo che l’aereo fosse predisposto per la nostra discesa a terra, un bus a portarci poi al gate degli arrivi, di aver pranzato, al Bar Telesio, nome quantomai originale, non solo con alcuni degli organizzatori, compresa Antonella De Cesare che avrebbe poi introdotto il mio incontro pubblico, ma anche con Tina Montinaro, la vedova del caposcorta del giudice Falcone, morto anch’egli nell’attentato di Capaci, divenuta a suo tempo famosa per quel suo appello a costituirsi fatto dall’ambone della chiesa a tutti i mafiosi presenti al funerale, uno dei momenti più epici della lotta alla Mafia, Pif, anche lui presente a tavola, tutti ospiti di Musica contro le Mafie, subito partito per tornare a casa. Ho cominciato a fare questi ragionamenti, questi che trovate qui sopra, che appena tornato a casa fermerò su pagina, digitale, e in cuor mio ho provato quasi tenerezza per questo giovani calciatori, soffermandomi sul fatto che molto spesso, quasi sempre, oggi come ieri, i calciatori tendono a sembrare più adulti di quanto non siano, parlo di aspetto fisico, tutti con le barbe già da ragazzini e le facce un po’ acciaccate anche quando si rifanno fare le sopracciglia a gabbiano dall’estetista, credo sia perché in fondo cominciano a vivere una versione di vita adulta da prima degli altri, prima fuori di casa, prima a guadagnare cifre anche spropositate, prima a accasarsi, mettere su famiglia, fare figli, prima a smettere di lavorare. Beckham, la serie di Netflix, in questo, è emblematica, pur nell’unicità della storia raccontata, e vedere la schizofrenia estrema del rapporto tra David e Victoria, a un certo punto, parlando della trasferta a Los Angeles dopo la rottura al Real Madrid con Fabio Capello, David dirà che è stato il periodo peggiore della sua vita professionale, Victoria che stare a Los Angeles è stato il momento più bello della loro vita di coppia, diciamo che se David passa per un genio del campo molto timido e malinconico fuori dal medesimo, una ossessione per l’ordine che sfocia temo nella sociopatia, Victoria sembra incredibilmente superficiale, quasi irrilevante, un po’ come era nelle Spice Girl per altro. Serie strepitosa Beckham, anche per chi non abbia mai capito cos’è il fuorigioco, la zona mista e non sappia che un tempo è esistito il golden goal. Comunque, o cominciato a fare questi ragionamenti, questi che trovate qui sopra, che appena tornato a casa fermerò su pagina, digitale, e in cuor mio ho provato quasi tenerezza per questo giovani calciatori. Ragionamenti che, lo so, nascondono un pregiudizio nei loro confronti, non credo affatto velato di invidia sociale, non ho mai pensato, neanche da piccolo che avrei voluto fare il calciatore, in fondo ho cominciato a giocare a calcio da grandicello, alle medie, quando ho mollato lo studio del violoncello (prima mi era negato dal mio maestro, che temeva mi facessi male ai polsi), e seppur io sia stata un’ottima ala sinistra, il calcio per me è sempre stato divertimento e basta, credo piuttosto una forma di senso di superiorità intellettuale che, immagino, dovrebbe farmi provare un po’ di vergogna, conscio come sono che l’intelligenza dei piedi non è che sia poi superiore alle altre forme, come quella della testa o del cuore. Penso questo mentre mi alzo e vado a recuperare la valigia, giusto in tempo per vedere, dietro di me, Luca Varna che ripone un libro di Internazionale Cile 1973, dentro la sua borda. Ne parla con suo vicino, che non ho riconosciuto, anche lui calciatore. Gli sta dicendo che ha riscoperto la lettura, la sera, a casa, sul divano. Meglio che guardare la tv, dice, basta solo trovare il libro giusto e ci entri dentro che neanche ti accorgi. Mi rendo conto che dire questo e dirlo con queste parole, esattamente come ho fatto prima quando ho sottolineato come mi meravigliasse che una realtà come i Bocs Art fossero a Cosenza, non fa che presentarmi per quello che spero di non essere, un radical chic che ha introiettato fino all’odiosità il suo vivere e operare a Milano, la città più avanti del resto d’Italia, la porta verso l’Europa, neanche fossi, che so?, di New York, di Londra, di Parigi. Con questa puzza sotto il naso nei confronti della provincia, da cui per altro arrivo, con la puzza sotto il naso nei confronti del sud, figurati, e anche nei confronti di un calciatore, pensa te, un calciatore che legge, chi l’avrebbe mai detto? Potrei azzardare che ho provato a mettere in scena quelle incoerenze di cui vi ho parlato, andando di mimesi tra racconto e oggetto del racconto, ma credo che peggiorerei solo le cose. Mentre mi appunto di ricordarmi di vedere se poi il Catanzaro ha vinto con il Sudtirol, per questo erano in quell’aereo, di suggerire a chiunque conosca e anche a chi non conosco di guardare Beckham, così come di tenere d’occhio i ragazzi che usciranno fuori dal contest Music for Change, a occhio gente come Calliope, Lula, Zarat, Dionaea, la sfidante Lanobile, sono tutti da tenere d’occhio, e mentre mi appunto di chiamare Pinuccio di Striscia la Notizia per suggergli di fare un bel servizio sullo stato di abbandono delle Bocs Art di Cosenza sono arrivato a casa, in quella Milano che spero non mi abbia poi cambiato così tanto, e sono arrivato anche alla fine di questo mio scritto dall’andamento ondivago. Vi è mai capitato di ritrovarvi a piagnucolare mentre siete in un luogo angusto, circondato da ragazzotti muscolosi, pluritatuati e con le gambe depilate? Ero partito da qui, tremilatrecentoventisei parole fa, a me è capitato, ma me lo meritavo, io di tutti i presenti in quella porzione di aereo ero indubbiamente l’unico stronz*.