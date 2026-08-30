Questo Bagnaia non l’avevamo mai sentito: “Così è umiliante, mi mortifica. È uno dei momenti più bassi della mia carriera. Con la Panigale? Volo”

Difficile dire se sia rimasto qualcosa da salvare, nel weekend di Pecco Bagnaia ad Aragon. Problemi con la moto, altri nel box, poi nella guida e quindi nei risultati, mentre la frustrazione aumenta e l’idea di poter risolvere la situazione si fa sempre più distante. Che poi Aragon con tutto questo c’entra ben poco: sembra di rivedere il Pecco dello scorso anno, solo più sconsolato. “Oggi sono entrato alla stessa velocità, ho anticipato un po' il cambio e nel momento in cui gli è arrivato il carico è partita e... si è chiuso il davanti. Meglio così perché sennò lanciarsi lì con quelle alte velocità ti fai anche male”, ci ha raccontato in sala stampa a proposito della caduta al sesto giro, mentre viaggiava attorno alla settima posizione.



Il passaggio più incisivo però lo fa più tardi, quando gli chiediamo che momento stia vivendo: “Io sono lì che do tutto quello che posso, sempre, in ogni situazione, ogni turno. E arrivo al box cercando di essere il più chiaro possibile perché comunque stiamo cercando tutti una soluzione... che non arriva. E quindi quando poi fai un weekend come questo, un weekend come Silverstone, dove finisci anche per terra spingendo, ma il tuo spingere vuol dire girare un secondo più piano dei più veloci... eh, comunque ti mortifica e soprattutto è umiliante in questo momento. Forse, appunto, è uno dei momenti più bassi della mia carriera sportiva, perché non vedo via d'uscita e la situazione è uguale dalla prima gara, anzi: nelle ultime due gare è quasi peggiorata, quindi è tosta”.