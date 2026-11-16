Sabalenka e Svilotina: sesso, carnazza e catfight. La rissa tra donne che manda a fanc*lo la geopolitica

Nulla di patriarcale nel confessare l’ancestrale delle nostre viscere. Quanta magnificenza si trae dall’energia e dall’aggressività che queste due donne mettono in atto e che noi tamponiamo quotidianamente per via di educazione, etica e religione. Qualcosa che ci ha già spiegato Kubrik nel capolavoro Arancia Meccanica, tratto dal romanzo di Anthony Burgess. E poi c’è quell’altro riferimento cinematografico minore: una scena considerata disturbante, dal film Ken Park di Larry Clark e Harmony Korine: dove un adolescente alienato della provincia americana si chiude in stanza e si masturba guardando in televisione due tenniste che si affrontano in campo: il gesto atletico, il sudore, il grugnito dello sforzo decontestualizzati dallo schermo diventano puro carburante per l’erotismo di un solitario. E anche qui l’uomo si supera nella sua stupidità: invece che censurare la guerra, ci si accanisce su un momento artistico non conforme. E quindi il frangente topico di quel cult movie è stato relegato nel ghetto dell’inammissibile carnazza dei siti porno vietati e consensuali. Siano maledetti i bigotti, quel tipo di umanità che, in nome di un ottuso filtro etico, appiattisce e riduce a standard ogni sprazzo di vita, affinché tutto risulti a prova di deficienti, drogati di scrolling, contenuti di prima serata e atroci reality.

Catfight che tradotto significa letteralmente Lotta tra Gatte. Terminologia che trae radici dall'Ottocento americano per definire con maliziosa arroganza patriarcale le zuffe vezzeggianti tra donne: tutto un graffiarsi, mordersi e rotolarsi che per gli uomini dell’epoca sfuggiva alle regole cavalleresche del duello maschile: ennesima ghettizzazione semantica che però andava ad abbracciare la ferocia istintiva del felino. Quale onore per due donne essere paragonate addirittura a delle leonesse in conflitto.

Voyeurismo primordiale, voglio credere che nella antica Roma, ci fossero le gladiatrici che scendevano nell'arena a seno nudo per eccitare il pubblico del Colosseo molto più dei soliti macellai in armatura, fino alle lottatrici spartane che si ungevano d'olio per combattere sotto gli occhi dei cittadini. I B-Movie poi fecero il resto negli anni Cinquanta, Sessanta e Settanta. Ovviamente i riflettori si accendono sui petti prosperosi resi iconici dal regista Russ Mayer che amava le pettorute molto cattive, vedi il suo capolavoro Faster, Pussycat. Kill! Kill! Kill!, protagonista la strepitosa bulla guastata, in arte Tura Satana, capobanda di una gang di delinquentesse che scorrazzano nell’America del dopoguerra.

E dalla lotta femminile nel fango, nell'olio o nella gelatina siamo arrivati al genere Mixed Wrestling, in cui giunoniche creature muscolari stritolano maschi mingherlini e gaudenti, per nuovi generi e hastagh del fetish contemporaneo.