Sei morto a 25 anni, avevi due figli e una moglie che chiede un po’ di leggerezza a Valentino Rossi

Andrea Soligo è morto a 25 anni ed è morto lavorando, con due bambini una moglie, Giorgia, giovanissima anche lei. A me vengono i brividi a pensarci. La morte non ci arriva mai addosso coi numeri, non ha quasi mai il volto della tragedia che pure scuote le nostre giornate e ci spinge alla ricerca di un colpevole, di un motivo. La morte ci colpisce quando la sentiamo un po’ nostra. Quella di uno sconosciuto che tra mille ti impressiona è come una di quelle frasi banali sentite una volta che non scordi più: io ad esempio mi ritrovo a pensare che “se spegni il gas ma non scoli la pasta lei continua a cuocere”. Cose cosi ce le portiamo dietro tutti, ognuno con un archivio più o meno grande, più o meno fornito, che salta fuori in maniera più o meno ricorrente prima di dormire o in fila alle poste. A me la storia di Andrea Soligo è entrata sottopelle per i figli piccoli che ha lasciato, per il fatto che piccolo lo era anche lui come lo sono io. Ora che c’è Instagram puoi andare a vedere chi era e cosa faceva, lo fai sentendoti un po’ sporco. Vedi un post del matrimonio con la dedica alla moglie, le foto dei figli. Ed è pure peggio di come l’avevi immaginato. A spiegarci che fare, come reagire, c’è la moglie Giorgia che non lo ha detto anche se il messaggio ci è arrivato lo stesso: cercate la leggerezza.