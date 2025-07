Sì, nel 2025 Joan Mir è stato steso 5 volte e gli hanno anche cancellato l'aereo per le vacanze. Resta a Brno da signore: "Non è sf*ga, c'è un motivo. Alex Marquez? No comment"

Mir, invece, ha preferito non commentare: "La discussione con Alex? Sì, abbiamo parlato dopo la caduta. Non ho niente in più da aggiungere". Poi, da signore, ha persino cercato una spiegazione tecnica per non rubricare il fattaccio odierno e i quattro precedenti sotto la voce "sfortuna": "A freddo non penso alla buona o alla malasorte - ha spiegato con toni pacati e riflessivi Joan. "Combattiamo contro moto che sul dritto sono cinque se non dieci km/h più veloci di noi. In questo modo arrivi alla staccata trovandoti in una situazione di inferiorità e, se il pilota che ti segue entra in maniera più ottimistica di quanto dovrebbe, queste cose capitano. Io poi freno forte, perché è l'area in cui posso recuperare la mancanza di potenza e di accelerazione che abbiamo, e la probabilità di arrivare appaiati in curva aumenta. Questa situazione mi ricorda un po' i miei tempi in Suzuki (Joan trova la forza di ridere, ndr), anche lì eravamo più lenti in Suzuki e anche in quel caso gli altri piloti diventavano più aggressivi e più ottimisti in frenata per provare a sorpassarmi. Queste cose succederanno ancora in futuro se non miglioreremo un po' in termini di potenza. Appena provo a resistere, a fare qualcosa in più, mi si ritorce contro". Il media scrum di Joan si è concluso con un laconico: "Per fortuna andiamo in vacanza". Un paio d'ore più tardi, la Honda sui social ci ha fatto sapere che il volo di Mir, quello che da Brno avrebbe dovuto riportarlo a casa, è stato cancellato. Non se ne esce.