Sogno di una Valencia senza 2015 e di Valentino che passa la corona a Marc Marquez

Ecco, in questa storia Valentino avrebbe il suo decimo titolo e lo pagherebbe a Marc in tifosi. Ne avremmo scritto per anni, sarebbe stato comunque il 2015. Quello del passaggio di testimone tra due fuoriclasse assoluti, così simili nell’affrontare le corse. Oggi, a Valencia, la gente sarebbe arrivata con un velo più sottile di malinconia, consapevole che il re avesse già deciso a chi affidare le sue ricchezze. Chi altri? Solo Marc poteva farlo, sportivamente l’ha già fatto. Ma un re non abdica, regna o muore. E oggi, a Valencia, non vediamo un passaggio di consegne. Però vediamo Pecco Bagnaia, velocissimo, che aiuta Valentino a passare in Q2, che lo scorta nelle FP4 per fargli prender ritmo. Lui sì, l’ha detto più volte: è il mio idolo, se posso restituirgli una briciola di quello che Valentino ha fatto per me sono felice di farlo. La storia non è quella di un re che abdica al trono, è quella di un padre che ha cresciuto i suoi figli. Lo sport è feroce, ma dolce.