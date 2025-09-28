Storia del riscatto elegante di Joan Mir, che vi perdonerà anche se l’avete dimenticato, sminuito, invidiato

Quest’anno i prodromi di una possibile ripresa si sono visti subito: nel Gran Premio inaugurale della Thailandia Joan bazzicava la top five nelle libere, i margini del gruppo di testa in gara, ma vanificava tutto con le ennesime scivolate d’anteriore. La disabitudine a lottare per certe posizioni faceva il paio con una Honda a tratti frizzante ma ancora molto acerba, ballerina: Joan è entrato in un altro vortice nero di cadute, ma soprattutto di sfortune. Basti pensare che nel 2025 è stato steso sei volte da altri piloti. Sei.

Poi è arrivato in Giappone. Ha sfoggiato un casco speciale in pieno stile “manga”. Si è qualificato direttamente in Q2, ad un minuto dalla bandiera a scacchi delle qualifiche era in pole provvisoria, nella Sprint ha sfiorato la medaglia di bronzo dopo averla fatta sudare a Marc Marquez. Oggi - col suo stile generoso, spettacolare, eccezionalmente scomposto - è stato l’unico pilota capace di scendere sotto al muro dell’uno e quarantacinque nella seconda metà di gara. Pensare che si è anche tenuto del margine all’inizio, quando seguiva Marquez e Acosta, per paura di subire un calo catastrofico del posteriore negli ultimi giri, che invece l’hanno visto staccare Bezzecchi e tenere il passo delle Ducati rosse che sputavano fumo. Al parco chiuso non si è commosso, ha nascosto le sofferenze del passato con un gran sorriso. Poi dosi extra di autoironia nelle interviste, sintomatiche di una persona che adesso sta bene con se stessa, che ha lasciato il peggio definitivamente alle spalle.

E allora bentornato Joan, bentornato davvero. Perché in tanti non ti aspettavano. Perché ora sei talmente elegante da non ridergli in faccia.