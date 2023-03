Sulla MotoGP, la Formula 1 e su quello che oggi manca

A Portimao, al via della MotoGP 2023, c'è stato tutto quello che non abbiamo visto in Formula 1. Lo spettacolo, la lotta, le novità, le sorprese e i colpi di scena. Dalle nuove sprint race del sabato fino agli incidenti che dal venerdì alla domenica hanno segnato le sorti di questo inizio di mondiale: Enea Bastianini fuori dai giochi per una frattura alla scapola, lo spavento e la corsa in ospedale per Pol Espargaro, la domenica da dimenticare di Marc Marquez.

C'è caos, in pista e fuori, tra chi promuove e chi boccia le gare del sabato, chi vuole lo show e chi pensa alla sicurezza dei piloti prima di ogni altra cosa. C'è il gusto dell'avere il numero 1 scritto sul cupolino della Ducati, il sapore del campione del mondo in carica che vince la prima dell'anno mettendo in chiaro il proprio posto sulla griglia di partenza, e c'è chi quel trono glielo vuole portare via: Marquez, che nelle follie di un primo round segnato dalle polemiche dimostra di essere forse finalmente tornato quello di un tempo, Bastianini che anche dal letto dell'ospedale non perde il sorrisetto malizioso di chi sa di avere tutte le carte in regola per dare fastidio, e poi in rincorsa tutti gli altri alle loro spalle, tra chi sogna un podio, una vittoria, o ambisce a qualcosa di più.

Punti di domanda che se inseriti nei punti giusti, tra i cordoli di questo campionato, potrebbero regalarci una stagione incredibile, degna di essere vissuta dall'inizio alla fine. E la Formula 1, dall'alto di un livello che guarda ai grandi show americani, soffre proprio la mancanza di questi punti di domanda. E se c'è una cosa che il weekend di Portimao ci ha mostrato con estrema chiarezza, dopo due gare di Formula 1 in Bahrain e Arabia Saudita, è proprio questa: la differenza tra uno show, voluto fortemente, cercato e realizzato, e una dinamica che di show profuma ma che, fino in fondo, non riesce ancora a concretizzarsi.