“Mai riusciremo ad entrare allo stadio con tutte ‘ste strunzat d’u covid dell’muert e stramuert” dice Eugenio, il rais di Paolo VI, uno dei quartieri più complicati di Taranto.

Già, perché lo stadio di Venosa per normative di distanziamento è abilitato solo per trecento biglietti, la cui rivendita non era accessibile online ma soltanto acquistando il tutto da un tabacchino di un paese là vicino. In pratica, ci stiamo azzoppando duecento chilometri per vedere la partita sui cellulari in diretta dal Facebook della società Taranto F.C. 1927, magari provando a forzare qualche porta d’ingresso. Mitomania? No, semplice follia da tifosi mista a disturbo ossessivo-compulsivo.

Arriva l’altra macchina a cui ci aggregheremo, sono cinque ragazzi come noi, ma loro stanno in un gruppo organizzato. Noi siamo cani sciolti: io, Daniele, Angelo ed Eugenio il califfo del rione.

In macchina sono tre ore abbondanti per arrivare a Venosa. Non si parla granché, c’è tensione. Il viaggio di andata delle trasferte è sempre così, si cincischia, quasi si rimpiange di non essere rimasti a casa senza fatiche eccessive. Google Maps ci complica la vita e ci fa percorrere una strada indicizzata come “sconosciuta” dallo stesso Dio del Web, fatta di tornanti e smottamenti, brecciolino e cani pastore che attraversano la strada. Bestemmiamo di brutto. Seguiamo l’inizio della partita in streaming mentre cerchiamo questo stadio maledetto che sembra non esistere. Il Taranto passa in svantaggio: 1-0.

“Nah, che vi stavo dicendo? Classico stile Tapaz” rincalza Daniele.