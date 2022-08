Toto Wolff riporta Lewis Hamilton coi piedi per terra: “Non siamo a quel livello”

“Dunque, per come la vedo io, non credo che ci troviamo ancora al livello dei nostri avversari di riferimento. In gara abbiamo potuto vedere che Leclerc, quando montava le gomme giuste, era tranquillo e che poteva dominare la scena. Ma almeno eravamo nella stessa gara. George ha fatto un lavoro eccezionale, ha conquistato la sua prima pole position in carriera ed ha portato a casa un altro podio. Credo sia stato un gran peccato che Lewis abbia avuto quel problema in qualifica con il DRS, altrimenti si sarebbe giocato la vittoria con Max“, ha aggiunto il team principal della Mercedes.

“Mi dispiace solo che non siamo stati in grado di essere in quella posizione sin dalla partenza. Come ho detto in precedenza, non voglio dire che ora siamo improvvisamente migliorati e che possiamo, di punto in bianco, vincere in ogni gara. Almeno io la penso così. Penso che come squadra abbiamo svolto un ottimo lavoro al sabato ed ora stiamo raccogliendo i frutti. Ma non credo che siamo ancora abbastanza vicini alla Ferrari ed alla Red Bull per lottare con loro, ma c’è molto da imparare ed è importante anche commettere qualche errore per poter crescere“.