Toto Wolff sostiene che in Mercedes non ci siano "secondi piloti". Ma chi ci crede più?

Da quando il suo chiacchieratissimo ingaggio in Mercedes è stato confermato, il pilota britannico George Russell ha messo in chiaro un concetto: "Non sono qui per cercare di battere Lewis Hamilton". Ha messo le mani avanti, l'inglesino cresciuto nel panorama Mercedes, spiegando come il suo interesse numero uno sia quello di crescere il più possibile, conoscere la squadra e imparare le dinamiche che muovono un top team come Mercedes. Alle vittorie, ai titoli mondiali, alle lotte titaniche contro i campioni, ci penserà con il tempo.

Dichiarazioni astute, quelle di George Russell, che ha tutti gli interessi del mondo nel mantenere un buon rapporto con il suo nuovo compagno di squadra, un sette volte campione del mondo di Formula 1. Quello che realmente vorra fare il britannico in pista però, non è dato saperlo, e forse finché non capirà le reali potenzialità della propria nuova posizione non lo saprà neanche lui.