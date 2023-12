Un'inchiesta svela i due tragici errori commessi il giorno dell’incidente di Michael Schumacher

Il primo riguarda la scelta di Schumacher di sciare quel giorno: secondo quanto riportato dal maestro infatti non c'erano le condizioni ideali per sciare neanche in pista, vista la poca neve, e l'idea di Michael di effettuare un breve fuori pista - con manto bianco troppo sottile e da molte rocce esposte - lo ha posto in una condizione di grande pericolo: secondo le ricostruzioni è stata proprio la caduta contro una di queste rocce a provocargli la grave ferita al cranio nonostante indossasse un casco.

Il secondo errore, il più grave, riguarda i soccorsi immediatamente successivi all'incidente, i più importanti in una condizione di trauma cranico come nel caso di Schumacher: in questa inchiesta infatti viene evidenziato come ci sia stato un grave errore di valutazione dei soccorritori che, vedendo Schumacher inizialmente cosciente dopo l'incidente, decisero di trasportarlo in elicottero nella clinica di Moutiers, non sufficientemente attrezzato. Lungo il tragitto Michael perse conoscenza, aggravandosi, e per questo venne presa la decisione di cambiare rotta e andare direttamente a Grenoble, in un centro più attrezzato. Un errore di calcolo che si è rivelato poi decisivo nella cura del sette volte campione del mondo secondo la testimonianza del maestro di sci.