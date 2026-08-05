Uno! Il rinnovo di Raul Fernandez con Trackhouse e come sarà tutta la griglia MotoGP 2027, a cui manca solo un grande dettaglio

Aprilia correrà con Marco Bezzecchi e Pecco Bagnaia;

Ducati con Pedro Acosta e Marc Marquez;

Gresini Racingcon Dani Holgado e Joan Mir;

Honda HRC con Fabio Quartararo e un pilota tra Diogo Moreira e David Alonso

KTM con Fabio Di Giannantonio e Alex Marquez;

LCR con Johann Zarco e il pilota che verrà escluso dal team ufficiale;

Pramac con Izan Guevara e Toprak Razgatlioglu;

Tech3 con Senna Agius e Luca Marini;

Trackhouse con Enea Bastianini e Raul Fernandez

Yamaha con Jorge Martín e Ai Ogura;

VR46 con Fermín Aldeguer e Nicolò Bulega;

A questo punto resta soltanto da capire come Honda deciderà di gestire Diogo Moreira e David Alonso. A giudicare dalla prima parte di stagione è probabile che HRC si porti in casa il brasiliano, affidando invece Alonso alle cure di Lucio Cecchinello. Il tutto, c’è da presumere, con l’opportunità di scambiare i due piloti tra una stagione e l’altra, una versione più contenuta di quanto accade in Formula 1, dove perdere il posto in mancanza di risultati è, per buona parte dello schieramento, una possibilità sempre molto concreta.