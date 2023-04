Valentino Rossi costerà caro a Ducati! Ma non dispiace a nessuno…

Il doppio podio già messo nel sacco e, ancora di più la vittoria ottenuta già al secondo GP da Marco Bezzecchi, infatti, conferma che anche con le Desmosedici 2022 si potrà puntare all’obiettivo grosso e, almeno in questa fase del campionato, per Ducati c’è solo da esserne felici. Anche perché la stagione è ancora lunghissima e eventualmente ci sarà tempo per parlare di gerarchie da rispettare, ordini interni e strategie per evitare che il mondiale finisca lontano da Borgo Panigale.

Su quali saranno le nuove componenti che Ducati dovrebbe fornire al Team Mooney VR46, però, non ci sono al momento specifiche indicazioni, anche se verosimilmente potrebbe trattarsi di accorgimenti aerodinamici o proprio di una carena diversa e più snella e simile a quella della Desmosedici 2023. Parti in più che, stando a quanto è dato sapere, saranno fornite a titolo di premio proprio per i risultati già ottenuti, così come previsto dal contratto sottoscritto tra l’azienda di Borgo Panigale e la squadra di Tavullia. Valentino Rossi, insomma, rischia di costare caro a Ducati, ma, almeno in questa fase, la cosa non dispiace proprio a nessuno. Meno che mai a Ducati, visto che il CEO, Claudio Domenicali, è stato chiaro: l’obiettivo è chiudere il mondiale con una classifica che veda solo Ducati nelle prime posizioni.