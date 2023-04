Marc Marquez verso il clamoroso addio! La bomba dalla Spagna: RedBull ha già pensato proprio a tutto...

La classica goccia che ha fatto traboccare il vaso, secondo Haro, con Marc Marquez che ora sta seriamente valutando di prendere in considerazione un clamoroso addio. Lui l’ha già detto: “Io voglio vincere e voglio vincere con Honda, ma se Honda non mi metterà nelle condizioni di farlo mi guarderò intorno”. “Intorno”, tradotto in termini pratici, significa una moto sola: KTM. Dietro all’intera operazione ci sarebbe lo zampino di RedBull, sempre più legata a Marc Marquez dopo che il campione catalano ha scelto come suo manager Jose Martinez, proveniente proprio dalla comunicazione e dal marketing del colosso delle bevande energetiche. RedBull sarebbe pronta a garantire, stando a quanto si dice in Spagna, sia il faraonico stipendio dell’otto volte campione del mondo, sia gli investimenti necessari per sviluppare ulteriormente la RC16 e renderla all’altezza di Marquez.

“Dopo aver visto quello che sono riusciti a fare Binder e Miller – ha spiegato ancora Haro – credo che Marc abbia iniziato a pensarci seriamente, visto che quella moto è già migliore della Honda”. L’operazione non è impossibile e anche il contratto di Marc Marquez in scadenza alla fine del 2024 sembra non essere un ostacolo insormontabile. Perché RedBull e KTM hanno in tasca la carta giusta per annullare ogni eventuale penale prevista dall’accordo sottoscritto ormai tre stagioni fa. Quella carta ha un nome e un cognome: Pedro Acosta. L’ex campione del mondo della Moto3 e principale candidato al titolo della Moto2 di quest’anno, infatti, è legato a KTM e anche alla stessa RedBull da un contratto che, stando a quanto si dice, è blindatissimo. La casa austriaca, però, potrebbe spianargli la strada verso la Honda in MotoGP – sempre con la complicità di RedBull – a condizione che Honda non ponga troppi ostacoli sulla strada che, invece, porterebbe Marquez verso KTM.