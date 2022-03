Valentino Rossi ha cambiato la vita a Pecco Bagnaia: “Grazie a lui ho capito cos’è importante”

Buona parte dei piloti di oggi arrivano nel motomondiale poco più che bambini, carichi di pressione e aspettative: di fatto, si ritrovano a fare un lavoro stressante dall’età di 14 anni o giù di lì. Questo perché spesso e volentieri le famiglie si sacrificano per loro e loro si sacrificano per lo sport. Lo spiegava bene Danilo Petrucci, qualche settimana fa, in un’intervista a MOW: “Mio padre non poteva dire ‘oggi non vado al lavoro’ perché gli servivano i soldi per farmi correre E io se ci penso non posso saltare un giorno di palestra, anche se nessuno mi costringe ad andarci”. Ma non c’è solo la pressione, c’è anche la solitudine di chi non fa la vita degli altri perché deve correre. Uno che ci è passato, tra gli altri, è Pecco Bagnaia, venuto dal Piemonte per guidare una Mahindra in Moto3: “Sono cambiato molto quando sono entrato in Academy. Prima, tutto era piuttosto giocoso. Ero giovane e volevo essere uno dei piloti più veloci al mondo, allo stesso tempo però ero in un’età in cui puoi iniziare a goderti di più la vita e uscire con i tuoi amici. Invece io ho iniziato in Moto3 e non ho mai avuto la possibilità di uscire parecchio, quando non potevo andare perché dovevo allenarmi, mi dicevano: 'Oh, non uscirai mai con noi’. E non è stato facile”.