Intervista brutalmente onesta a Danilo Petrucci: “Donne? Alla Dakar sei solo, in MotoGP è uno zoo”. E poi: “Una volta sono andato a casa di Vale e…”

Come te la vivi dentro questa roba qui? Ci pensi quando sei alle gare?



“Non ci pensi tanto quando vai alle gare, è una cosa che ti gira in testa giorno per giorno. Magari una volta vuoi dire al tuo preparatore che in palestra non ci vai, nessuno ti viene a prendere per i capelli. Ma mio padre per farmi correre non poteva dire ‘oggi io al lavoro non vengo’. Quella roba lì te la ricordi, dentro lo sai anche se a volte non ci pensi. Ti senti un po’ in debito, ecco. Non è che loro mi abbiano insegnato cose incredibili, però mi hanno insegnato a fare il mio lavoro, mi hanno visto felice di correre in moto e hanno fatto tanti sacrifici. Li ho fatti anche io, perché attraversi periodi della vita, quando cominci ad avere 12, 13 anni, in cui vedi i tuoi amici che cominciano a uscire la sera e tu devi andare alle gare. Magari vuoi diventare campione del mondo ma stai facendo l’italiano minicross, sei ben lontano da quella roba lì”.



Però alla fine è andata bene, dai. E forse tutto questo ti ha dato quella grinta per rimanere lì, anche con una moto che rispetto alle altre non andava manco a calci. In America ci vai per sentirti un po’ più libero?



“Ci vado a livello personale, è il mio sogno americano! Poi non hai quelle pressioni, anche se essendo un pilota della MotoGP è normale che tutti vengano a guardare come vado io. L’impegno però è diverso rispetto al mondiale Superbike, quello sarebbe stato come continuare in MotoGP. Volevo un po’ di pausa, divertirmi. E per questo ho scelto Dakar e MotoAmerica, per il momento non ho altri piani”.



Quindi adesso non hai l’intenzione di correre nel mondiale Superbike.



“No, al momento mi godo quello che ho fatto. Il mio sogno era quello di vincere la MotoGP. Quel sogno non lo posso più realizzare e ora voglio divertirmi”.