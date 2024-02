Vasseur racconta le telefonate a Sainz e Wolff dopo l'ingaggio di Hamilton: "Tra le più difficili della mia vita"

Ci sono telefonate che nessuno vorrebbe fare. A fronte di un'ottima notizia, e di uno storico contratto, come quello che vedrà in rosso Lewis Hamilton a partire dal 2025, il team principal della Ferrari Fred Vasseur di queste telefonate complicate e difficili ne ha dovute fare ben due. A raccontarlo è stato lo stesso Vasseur, in occasione della presentazione della nuova Ferrari il 13 febbraio, che in un incontro virtuale con la stampa internazionale ha spiegato la complessità del momento appena vissuto. Le due telefonate fatte a Carlos Sainz e Toto Wolff, per annunciare il passaggio del sette volte campione del mondo della Mercedes in Ferrari a partire dal prossimo anno, sono state complicate per due motivi diversi ma ugualmente difficili: la prima, a Sainz, per informarlo del mancato rinnovo con la scuderia di Maranello, mentre la seconda all'amico di lunga data Wolff per confrontarsi sul passaggio di Hamilton dal suo team a quello avversario.