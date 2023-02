Vettel sarà in Formula 1 nel 2023? Il tedesco deve ancora prendere una decisione che potrebbe riportarlo "in pista"

Il quattro volte campione del mondo Sebastian Vettel ha svolto in maniera perfetta, in questi anni, il proprio lavoro come presidente del comitato piloti in Formula 1 - l'associazione che riunisce tutti i piloti schierati sulla griglia di partenza della massima serie che, da sempre, solleva problematiche e discute di eventuali cambi al vertice della Federazione o dei team coinvolti nel campionato.

Al fianco di Vettel in queste ultime stagioni si è fatto largo George Russell, secondo rappresentante della GPDA - la Grand Prix Drivers' Association, che esiste dal 1961 - e che grazie a un fare tipicamente inglese e a una maturità ben superiore a quella dei suoi 24 anni, si è dimostrato un ottimo erede di Vettel. In questi mesi, dopo il ritiro del tedesco che ha scelto di abbandonare la massima serie alla fine del 2022, si è a lungo discusso su chi avrebbe preso il posto di Sebastian e si sarebbe così affiancato a Russell in questa posizione di grande valore per la Formula 1.

Sostituire Vettel non sarà facile, considerando l'indole del pilota a sollevare problemi, senza paura della FIA o delle istituzioni che regolano la Formula 1, e a lottare per i propri valori. Ma forse, sembra emergere in questi ultimi giorni, l'ipotesi di trovare un sostituto per l'ex pilota Ferrari non è così imminente come si credeva: secondo quanto riferito da Sam Cooper su PlanetF1 Vettel non avrebbe ancora deciso se abbandonare il proprio ruolo di presidente della Grand Prix Drivers' Association.