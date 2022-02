Di Joan Mir ce ne sono due: casa è un conto, il box è altro. “Mi interessa solo vincere”

Infine un commento sul documentario in esclusiva sulla piattaforma, che mostra il dietro le quinte del motomondiale 2021."Ero già entusiasta quando l’hanno fatto per la Formula 1, penso che alla gente piacerà. Insomma vivranno la MotoGP dall'interno, partecipando in prima persona alla nostra gioia per una vittoria ma anche alla delusione di quando una gara non va bene. Vedranno anche il mio lato più ironico, di quando sono a casa e amo fare battute, quindi un aspetto inedito del mio carattere, finora inesplorato, visto che appaio serio in gara, come di chi vuole avere la situazione sempre sotto controllo".