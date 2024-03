Dimitrov e Sinner, due "predestinati" alla finale del Masters 1000 di Miami: carriere e aspettative a poche ore dal titolo

Uno scontro inaspettato, quello che vedremo andare in scena a Miami nella finale del Master 1000 di questa sera. Da una parte una “certezza”, quella di Jannik Sinner che ormai si conferma sempre di più come nuovo volto del tennis internazionale, in una finale che potrebbe valergli il secondo posto nella classifica mondiale. Dall'altra parte Grigor Dimitrov, un tennista che di strada ne ha fatta molta, e che da qualche anno è alla ricerca della giusta forma fisica e mentale per rientrare tra quei top player in cui è stato in passato. Due carriere che si sono incrociate già diverse volte, la prima agli Internazionali di Roma nel 2020 con l’unica vittoria del bulgaro, negli altri due scontri, sempre nel 2023, a Miami e a Pechino si è invece imposto, sempre in due set, Sinner. L’altoatesino che arriva a Miami da numero tre al mondo, con la possibilità, dopo l’uscita di scena di Carlos Alcaraz, di arrivare al secondo posto del ranking Atp.

Dopo un avvio di 2024 da sogno con la prima vittoria di un grande Slam, l’Australian Open, è riuscito poi a riconfermarsi anche a Rotterdam contro De Minaur per arrivare in semifinale ad Indian Wells, persa però contro Alcaraz. Jannik a Miami è partito non al meglio, mostrandosi poi però in ottima forma nella seconda parte del torneo, incontenibile soprattutto durante la semifinale contro Medvedev e pronto per giocare questa finale, per scalciare il terzo posto nella classifica mondiale e salire di un gradino verso l'Olimpo del tennis. Un terzo posto, quello nella classifica ATP, che accomuna Sinner a Dimitrov, che ha raggiunto la terza posizione nel ranking nel 2017, salvo poi scendendere in una fase complessa della sua carriera che lo vede oggi al nono posto, dopo circa 260 settimane fuori dalla Top10.