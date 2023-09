Ok, ma chi caz*o è la moglie super bona di Crosetto?

Il ministro su quello che è l’ormai ex Twitter ha risposto però con vena polemica: “Girano sui social le pagine di un settimanale con foto strappate alla mia privacy. È successo ad altri e tengo per me la mia rabbia. Non posso tenerla per commenti che riguardano mia moglie. Stiamo insieme da 20 anni. Siamo sposati, con 2 figli. È molto più bella di me? Si, vero!”.

Ma oltre agli occhi magnetici e il fisico scolpito, Gaia Saponaro (in Crosetto) ha portato in dote anche due lauree, un master, quattro lingue e ha reso padre il politico. Si sa pure che è nata il 20 luglio, come rivelato dal marito in un post, è un'ex pallavolista, e originaria della Puglia, e preferisce, per quanto possibile, restare lontano dai riflettori, come mostra il suo sigillato account IG. Bella, intelligente, riservata e innamorata. Con buona pace dei twittaroli-sega*oli.