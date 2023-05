“Sono stato gay”. Caro Barbareschi, l’omosessualità non è una malattia da cui si guarisce

Il noto attore Luca Barbareschi ha rilasciato ieri un’intervista a Repubblica che ha suscitato non poche polemiche. Quello che però mi ha colpito (non che il resto non fosse importante) è la frase “Sono stato gay”. Consiglierei a Luca e a chi è interessato all’argomento il libro Gay si nasce o si diventa?, perché l’omosessualità non è una moda, un abito firmato che indossi e poi rivendi su Vinted, non è una malattia come la mononucleosi da cui si guarisce, ma un orientamento sessuale, che tuttora molti considerano contronatura, mentre la scienza ci dice che la genesi è contenuta all’interno del nostro patrimonio genetico. Motivo per cui nulla di strano sotto il sole, anzi. Non ci sono, per ora, dati che confermino un gene in particolare, ma l’obiettivo della ricerca è proprio quello di arrivare a normalizzare un qualcosa che per molti normale non è. Bastano poche parole, spesso, dette nel modo sbagliato o nel momento sbagliato, soprattutto da persone seguite, famose, a vanificare quello che fanno le comunità che si occupano dei diritti LGBTQ+, perché il messaggio che arriva a un utente distratto che legge quella frase, o a qualcuno che ancora non crede veramente che essere gay sia qualcosa che esiste dalla notte dei tempi, è che “si possa guarire, perché può passare”.