Una tassa sui chilometri: ora Beppe Grillo vuole farci pagare con un’app quanto usiamo l’auto

Non s’è mai saputo bene se Grillo ci è o ci fa. Ma ora, con il Movimento che ha perso un ulteriore pezzo in parlamento in seguito alla scissione di Luigi Di Maio (avviato verso un futuro targato “partito di Draghi”), le risate che pur strappa ancora sanno di fiele. La pantomima del Fondatore che scherza e abbraccia il leader travicello Giuseppe Conte non deve trarre in inganno: fra i due il rapporto è tutt’altro che idilliaco. “Conflittuale”, lo definisce senza tante perifrasi al Fatto Quotidiano di oggi uno che Grillo dice di sentirlo e vederlo ogni volta che questi scende a Roma, il sociologo Domenico De Masi fra i pochi intellettuali, se non l’unico, rimasto nell’area grillina. La discussione interna sul terzo mandato, che Grillo pare non voglia assolutamente sbloccare (salvo forse una deroghina per Giancarlo Cancelleri possibile ri-candidato in Regione Sicilia), in questo momento drammatico per gli italiani entusiasma giusto la residua prima fila degli eletti pentastellati. Ma è la spia che i 5 Stelle sono giunti al capolinea: si aggrappano ad una norma-simbolo importante sì, ma attorno alla quale si è spalancato il deserto di idee, di proposte e di senso politico, magari per venire incontro a quella parte d’Italia che non si riconosce né nell’ammucchiata al centro, né nella destra sempre più egemonizzata da Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni.