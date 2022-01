Vittorio Feltri: “Ormai il Parlamento sul Quirinale è un bordello”. Grillo? “Politico pedestre, ma fermiamo l'accanimento contro di lui”

A proposito di civiltà, l’impressione esterna è che Libero stia vivendo in una situazione piuttosto caotica. Cosa sta succedendo realmente in quel giornale?

Io lavoro lì e non sono assolutamente in grado di tirare bastonate contro un giornale nel quale per il momento non sono una persona che conta qualcosa. La mia mentalità è diversa da quella corrente: io guardo ai risulati e alle capacità… Le altre questioni mi lasciano indifferente.

Le chiedevo perché dall’esterno, la situazione appare molto caotica. Le faccio un quadro: Facci dice apertamente che odia Senaldi (e viceversa) alla Zanzara, lei ha scazzato più volte con Sallusti (che è stato lei stesso a far emergere, tra Il Giornale e Libero)...

Non son mai andato contro Sallusti: io ho semplicemente rilevato che c’era stato un cambiamento di indirizzo a Libero e me la sono presa un po’, ma non ho mai detto niente contro Sallusti e me ne guardo bene. L’ho assunto per la prima volta nel 1999, quando l’ho portato con me al Quotidiano Nazionale, Il Resto del Carlino, La Nazione e Il Giorno, dove faceva il mio condirettore. Poi l’ho portato a Libero dove ha fatto il mio condirettore per molti anni. L’ho portato anche a Il Giornale e anche lì è stato mio condirettore. Sarei un deficiente, dunque, se mi mettessi ora a criticarlo. Certo è che un conto è fare il condirettore e un conto è fare il direttore.

Figli che vogliono uccidere il padre?

No, io non credo sia questione di figli che vogliano uccidere i padri. Anche perché per uccidere me non dico che sia impossibile ma ci si deve sicuramente impegnare un bel po’...