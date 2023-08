A colpi di linguine a 38 euro al piatto e tonno a 42 euro, la ristorazione gonfia i valori già notevoli della stagione turistica. E il Twiga da solo fattura circa un settimo delle entrate totali dello Stato legate alle concessioni balneari italiane, che sono pari a 55 milioni di euro l’anno per l’intero patrimonio nazionale di spiagge dato in gestione ai privati. Una cifra che tra imposte sul reddito, altre spese e oneri tributari locali arriva a 115 milioni su un fatturato totale del settore di 31 miliardi di euro, in larga parte associati agli aumenti di prezzo che la fine dell’era-Covid e la “fame” di partenze degli italiani e dei turisti stranieri hanno permesso di trasformare in guadagni. Difficile parlare di libero mercato in un contesto in cui le asimmetrie tra valore del giro d’affari dei locali e spese vive dovute per garantirsi la gestione di rendite di fatto legate in primo luogo al posizionamento geografico degli stabilimenti. Nel Paese in cui, per citare quanto ci ha detto Alberto Forchielli, “i balneari sono una lobby più potente dei banchieri” le vacanze sono sempre meno accessibili e l’accesso alle spiagge è demandato a un settore chiuso a una vera concorrenza e fondato su rendite di posizione difese da nicchie elettorali. Da cui nasce, per protezione politica, il mito del “petrolio dell’Italia” associato a un settore turistico che, come ricordato dalla rivista economica Gli Asini è molto rigido a un vero sviluppo: “la persistente refrattarietà agli investimenti di natura tecnologica e organizzativa e la scarsa incidenza degli investimenti per addetto, fanno del turismo uno dei settori a più bassa produttività e a più basso valore aggiunto nel panorama produttivo italiano”. E il Twiga appare l’esempio classico di un mercato in cui l’estrazione di valore prevale sulla sua creazione nel mercato e in cui le difficoltà d’accesso e la trasformazione in monopoli di fatto di ogni singola concessione riducono gli spazi per una sana dinamica di mercato. Con buona pace dell’accessibilità delle vacanze di cui il Ministro Santanché, “madrina” e storica azionista del Twiga negli anni scorsi, vuole farsi paladina.