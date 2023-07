Video esclusivo: Il team Jk Racing Mx trasporta la moto per Rocco Siffredi, come la leggendaria Ténéré dell’83

Grazie a JK Racing, agguerrita squadra "made in Toscana" di Motocross che è presente in tutte le competizioni nazionali e pure ai Campionati Mondiali, il Roccone nazionale ha rivissuto le emozioni in sella, dopo 40 anni: a bordo di un ducato, ha portato dall'Italia una fiammante Yamaha Ténéré 700, preparata da Yamaha Motor Italia appositamente per Siffredi in una versione esclusiva: è la stessa colorazione del modello 4 valvole del 1983, posseduta e amata da ventenne dal divo dell'hard. Non è il Ténéré nel classico modello dell'epoca, in colorazione blu e gialla, ma la meno diffusa variante celeste. L'autore di questa impresa è il grande appassionato, fondatore, ex pilota e Team Owner di Jk Racing, Riccardo Boschi, che racconta a MOW: “Sì, la Yamaha l'ha data a noi, per portarla a Rocco, qui in Ungheria”.