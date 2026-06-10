A Sorrento nessuna giornalista e “tra gli ospiti c'è qualcuno che non sempre ha rispettato le donne...”. Chi sono? Sigfrido Ranucci e Nello Trocchia: le accuse, le indagini e cosa è emerso

Raffaella Fanelli non è una che parla a caso. Nell'intervista pubblicata ieri su queste pagine abbiamo commentato il parterre di ospiti del "Festival del giornalismo e del libro d'inchiesta" di Sorrento. Un festival che del giornalismo e del libro d'inchiesta lo è solo del nome, e del pluralismo non lo è proprio per niente. Una lista di ospiti allineati, tutti uomini, ben pochi giornalisti, ancora meno d'inchiesta. L'assenza di donne ha fatto rumore, per tamponare gli organizzatori hanno annunciato la presenza di Francesca Albanese, che comunque non è una giornalista e non fa inchiesta, e in un lungo post hanno rivendicato un programma che negli anni ha sempre avuto voci femminili. Nell'intervista con Raffaella Fanelli poi è emerso un dettaglio, la giornalista ha detto che tra i nove ospiti del Festival di Sorrento "c'è qualcuno che non sempre ha rispettato le donne...". Una frase all'apparenza buttata lì, in realtà un invito a guardare più da vicino. Noi lo abbiamo fatto.

Il risultato riguarda due nomi in particolare: Sigfrido Ranucci, conduttore di Report su Rai3, e Nello Trocchia, giornalista di Domani. Entrambi ospiti del festival. Entrambi al centro, in momenti diversi, di vicende giudiziarie legate ad accuse di natura sessuale. Entrambi, va detto subito e con chiarezza, scagionati: nel caso di Ranucci dall'audit interno della Rai, nel caso di Trocchia dalla magistratura ordinaria. I fatti, però, esistono. E, in questo contesto, meritano di essere raccontati.