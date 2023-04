Pd in Sicilia: dopo i casi Campobello e Trapani scoppia quello a Petrosino. Ma la Schlein e la sua capolista fanno finta di niente?

Al momento però, Marino non ha detto nulla. E non ha detto nulla nemmeno Dario Safina, deputato regionale del Pd che si era speso per garantire a Marino un posto in lista. Safina è l’uomo forte di Schlein in provincia. Ma fino all’anno scorso era stato anche assessore con delega ai Lavori pubblici nel comune di Trapani, nella squadra di Giacomo Tranchida, il sindaco uscente del Pd che oggi cerca la rielezione con il sostegno della Lega. Sentendosi forse più vicino al Carroccio che all’area dem. Durante il suo mandato Tranchida ha infatti finanziato associazioni di provincia contrarie all’aborto e disposto il divieto di sbarco per 250 migranti a bordo di una nave in quarantena per Covid. Scelte difficili da giustificare, se rapportate alla nuova direzione del Pd. Allo stesso tempo, fin troppo comode per ingraziarsi un alfiere di Salvini come Mimmo Turano. Oggi assessore regionale, tra i principali sponsor di Tranchida e in passato presidente della provincia di Trapani. Nel 2010 era finito all’attenzione della Direzione Investigativa Antimafia.Sono nomi che vanno e vengono, all’interno di un tessuto politico locale messo alla prova da controversie e lotte intestine. Schlein batta un colpo, visto che i suoi delegati non lo fanno.