Pd e massoneria. Dal sindaco di Campobello, covo di Messina Denaro, al candidato a Trapani: Schlein, cos’hai da dire?

Personaggi come Gianfranco Stallone: a quei tempi studente universitario, oggi nuovo medico di base che prima dell’apertura di un suo ambulatorio aveva iniziato l’attività nello studio del dottor Alfonso Tumbarello, arrestato per aver prescritto ricette a Messina Denaro sotto il falso nome di Andrea Bonafede. Come Castiglione, Stallone si è dichiarato estraneo ai fatti e sollevato dell’azione dello Stato contro la mafia.

Pezzi in ordine sparso, che si inseriscono bene in un quadro più ampio. Quello illustrato da Repubblica sulla fuga di notizie che ha portato alla cattura del superlatitante: la Palermo bene, scrive il quotidiano, ora è preoccupata per la rabbia di Messina Denaro e ancor più per gli eventuali nuovi risvolti dell’indagine. Perché è dal capoluogo siciliano, tra gli ambienti dell’alta borghesia e della clinica Maddalena – su questo convengono sia il boss sia gli inquirenti – che la rete di coperture ha iniziato a sfilacciarsi. E non dal feudo nel Trapanese, dove Messina Denaro ha continuato a godere di un clima di omertà o complicità. Che il sindaco Castiglione, commentando i giornali, definisce «assordante silenzio della comunità». Esservi a capo da nove anni, in termini di opportunità politica, difficilmente può fare il gioco del Pd. E nemmeno il suo, dato che Campobello è un comune di poche migliaia di anime: l’ingenuità non è un reato, ma nemmeno il miglior biglietto da visita per un sindaco.