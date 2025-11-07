Altro che Nike e Adidas. Siamo stati in Cina negli store dei brand sportivi del futuro: Anta e Li Ning.Tra sneakers spettacolari e maglie ultra innovative: come sono e quanto costano? Spoiler: meno delle Jordan...

Pensavate che il mondo dello sportswear fosse roba da Nike, Adidas e Puma? Bene, cambiate mindset e segnatevi i nomi di Anta e Li Ning. Sono due brand cinesi con ambizioni globali e intendono presto partire alla conquista dei mercati internazionali. Li abbiamo visti da vicino a casa loro, in Cina. Siamo entrati nei flagship store di Pechino e Shanghai e no, non erano semplici negozi, o almeno, non tutti. Molti sembrano infatti astronavi atterrate in mezzo ai centri commerciali, con luci al neon, display interattivi, tecnologie biometriche e una gamma di prodotti che va dalle sneakers da basket a tute techwear degne di Cyberpunk 2077. Andiamo con ordine. Anta non è proprio l’ultimo arrivato. È il colosso cinese che si è comprato Fila China e ha messo le mani su marchi europei come Salomon e Arc'teryx (tramite Amer Sports). Ma il bello arriva quando entri nel loro store e ti rendi conto che non stanno copiando Nike & Co. Stanno facendo qualcos'altro...