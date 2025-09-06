Senzatetto e influencer? Stefano (diogenecanino) e la vita di strada (e nel bosco) descritta sui social. E critica la politica e il capitalismo: “Andate tutti affancu*o!

In uno dei tuoi video hai detto che la tua condizione di senza tetto inizialmente non è stata una scelta, mentre ora la vivi come una scelta filosofica. Cosa è cambiato dentro di te?

Da una parte c’era comunque il fatto che non volevo lavorare, cioè non volevo trovarmi in certe situazioni, siccome ho avuto delle esperienze lavorative quasi sempre molto negative. Sono arrivato a un punto di esaurimento, di frustrazione così grande, che mi ha fatto dire: io non voglio più lavorare in queste condizioni, in questo mondo così spietato. Poi c’era il fatto di non riuscire. Ci ho provato anche a cercare una casa, ma vedendo che i sacrifici da fare sono troppi rispetto a quelli che io sono disposto a fare anche solo per trovare una piccola stanza o un lavoro che mi dia quello che mi serve per sopravvivere...a quel punto ho detto: ok, dato che sono 40 ore alla settimana - perché per vivere nella mia città devi lavorare 40 ore alla settimana se ti vuoi pagare un affitto - e quello che metti da parte è niente, io una vita così non la voglio fare. A questo punto prendo la palla al balzo del fatto che sono senza tetto, che mi ritrovo in questa situazione, e faccio una cosa che avrei sempre voluto fare: inizio a parlare di quello che voglio nei video, a documentare la mia vita. Sapevo che c’era un grande potenziale in questa cosa. Ho deciso questo anche quando ho visto che con la mia ex ragazza non andava più. Volevo andare a convivere con lei, però ci sono stati vari problemi che hanno impedito questa cosa. E da lì ho detto: vabbè, andatevene a fanculo tutti quanti. Faccio quello che ho sempre sentito come una chiamata. In realtà mi ero sempre un po’ limitato nel mio carattere, nel mio modo di mostrarmi al mondo: me ne stavo chiuso nella mia stanzetta, anche con la mia ragazza mi limitavo molto perché magari a lei davano fastidio certe battute, o se parlavo di filosofia non mi ascoltava, non gliene fregava niente. E io ho detto: ma io con una persona a cui non interessa niente di me non ci voglio stare. In realtà tutta la mia famiglia, a nessuno fregava nulla se parlavo di filosofia. Nessuno si metteva ad ascoltarmi, cercavano di ribattere contro qualsiasi pensiero filosofico o letterario che cercassi di condividere. Mi sminuivano, mi facevano sentire inferiore. E ho detto: ma io con della gente così, che continua a sminuirmi nonostante io condivida con amore le mie passioni, non ci voglio stare. Mi trattano come uno scemo, perché sono il figlio minore, e quindi nella mia famiglia, anche se ho quasi 32 anni, continuano a considerarmi il piccolino. Anche mio fratello si è sempre comportato con me come un padre. Ma non sei mio padre, sei mio fratello, non devi dirmi cosa devo fare o giudicare le mie scelte. Neanche mio padre, ora che sono adulto, ha diritto di farlo. Quindi, circondato da tutte queste situazioni profondamente pesanti, da persone che continuano a dirmi cosa devo fare, ho detto: sapete una cosa? Andatevene tutti a fanculo.

E invece il desiderio di condividere tutto sui social? Lo usi come compagnia, come diario, come richiesta d’aiuto? Come hai deciso di iniziare?

Io lo sapevo già da mesi, prima ancora di iniziare, che c’era molto potenziale. Lo vedevo come un piano B: se non avessi trovato una situazione adeguata a livello di prezzi o di lavoro, che mi permettesse di continuare a dipingere e a fare la vita che voglio senza troppi sacrifici, avrei fatto questa cosa. Sono un grande consumatore di content creator, soprattutto americani. È un mondo che conosco bene: ho fatto anche una tesi sui social media. Però non mi ero mai voluto esporre, perché trovavo pericoloso il modo in cui manipolano le persone. Mi sono sempre tenuto alla larga. A un certo punto, però, ho detto: ci sono persone assurde che fanno gli influencer, che parlano a migliaia di persone, gente veramente ignorante. Io non posso stare zitto con tutte queste cose da dire, con tutti questi ragionamenti. Preferisco che la gente senta la mia voce, piuttosto che quella di persone che non hanno neanche… non voglio fissarmi sui titoli di studio, ma che hanno una cultura violenta, superficiale. Come quella tizia di Napoli, Rita De Crescenzo...io mi chiedo come può una persona così ricevere tanto seguito, per me è una follia assurda, e quindi io voglio combattere questa cosa e dico no, preferisco che sia la mia cultura ad essere virale, rispetto a gente trash.