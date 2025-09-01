“L’Iran rischia nuovo attacco israeliano”. Intervista a Masoud Kazemi, giornalista e attivista per i diritti: “Cecilia Sala? Vittima della criminale diplomazia degli ostaggi…”

Dopo i recenti attacchi mirati attribuiti al Mossad, quanto è profonda l’infiltrazione dei servizi israeliani nelle strutture di sicurezza iraniane?

L’influenza di Israele, in particolare del Mossad, in Iran non è nuova: esiste da anni. Basti pensare all’assassinio nel 2020 di Mohsen Fakhrizadeh, capo del programma nucleare militare, al furto di documenti nucleari e all’uccisione di vari scienziati. Ma l’operazione della cosiddetta “Guerra dei 12 giorni”, nella notte del 12 giugno, in cui sono stati uccisi circa 30 alti comandanti militari e diversi scienziati, ha mostrato più che mai la profondità di questa infiltrazione. Persino una riunione del Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale, con i vertici dei tre poteri dello Stato, è stata colpita. Molti funzionari ammettono che non osano parlare liberamente nei loro incontri, per paura di microspie, e si scambiano opinioni scritte su fogli di carta. In sintesi: l’influenza israeliana era nota da anni, ma con la Guerra dei 12 giorni è apparsa in tutta la sua ampiezza. Oggi persino i vertici del regime riconoscono che l’infiltrazione è molto profonda.

Alcuni analisti sostengono che il rischio di un nuovo attacco israeliano aumenti con l’inasprimento della crisi nucleare. Quanto è concreta questa possibilità e come si prepara Teheran?

Il rischio di un nuovo attacco israeliano è reale, anzi più alto di prima. L’attacco della Guerra dei 12 giorni ha infranto il “tabù” dei raid militari in Iran. Israele, in soli tre giorni, ha preso il controllo totale dello spazio aereo iraniano, dimostrando la debolezza delle difese iraniane. Nessun aereo israeliano è stato colpito, mentre hanno sorvolato persino Teheran. Questo dimostra che un attacco non è né rischioso né costoso per Israele o gli Usa. Se scatterà il meccanismo dello snapback e verranno ripristinate le sanzioni Onu, Israele avrà anche maggiore legittimità per colpire. L’Iran, limitato da sanzioni e senza veri partner strategici regionali, ha scarse possibilità di rafforzare le proprie difese. Ha solo i missili come deterrente. Se ci fosse un conflitto più ampio di quello dei 12 giorni, l’Iran subirebbe perdite ben più pesanti.

Perché, secondo lei, gli Stati Uniti non hanno mai rovesciato il regime iraniano? Ci sono stati momenti in cui ci sono andati vicini o non è mai stata una possibilità concreta?

Il timore principale degli Stati Uniti è cosa accadrebbe dopo la caduta del regime. Hanno paura del caos, dell’instabilità regionale e delle ripercussioni sul mercato del petrolio ed energia, vitali per Usa ed Europa. Inoltre la Russia non vuole perdere un alleato come la Repubblica islamica. L’Iran non è paragonabile a Iraq o Afghanistan: ha molte più risorse e capacità. La caduta del regime avrebbe conseguenze enormi. Gli Usa quindi esitano, perché non esiste un’alternativa credibile in grado di garantire stabilità dopo. Ci sono stati momenti in cui il regime è stato vicino alla caduta, ad esempio durante la "Guerra dei 12 giorni", quando un attacco al Consiglio Supremo avrebbe potuto decapitare la leadership. Se fosse riuscito, il collasso sarebbe stato probabile. Ma non è andata così, e il regime si è salvato. In sintesi: se Usa e Israele avessero la certezza che un cambio di regime non danneggi il mercato energetico e ci fosse un’alternativa solida, allora sì, sosterrebbero la caduta del governo iraniano.