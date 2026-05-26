Autopsia del chiedere “scusa”: non li vedrete arrivare (sulla terra)! I dieci voti di Macerata e questa sinistra che proprio non ce la fa

Oppure c’è anche altro da fare: accorgersi che il messaggio chiaro, anche da Macerata, è effettivamente partito. Ma non è un messaggio a Giorgia, è un messaggio proprio a quella sinistra beceramente imbarazzante e così distante dal pianeta terra e da anche solo il dubbio sull’unico primo passo da fare: scusarsi e ricominciare. Invece assistiamo a un’ostinazione quasi commovente nel modo in cui la sinistra italiana contemporanea coltiva la propria irrealtà. Una dedizione assoluta. Certosina. Maniacalmente impiegata nel recidere ogni residuo cordone ombelicale con la terraferma. Per consegnarsi- o almeno è quello che fanno credere - a una levitazione mistica sopra le miserie del quotidiano, risultando capaci solo di riunirsi in rarefatti cenacoli per dibattere sui massimi sistemi del politicamente corretto. Sui suffissi inclusivi. Sui pronomi adatti. E su un finto pacifismo da salotto, tanto lirico quanto geometricamente distante da qualsiasi pragmatismo geopolitico.

Da una parte fanno tenerezza, in quel loro sublime distacco. Dall’altra, invece, ricordano tristemente il monito di Eraclito, che sul saper divenire in base alla presa di coscienza delle aspre verità c’ha fondato tutto il suo pensiero. “I desti – scriveva - hanno un mondo unico e comune, ma ognuno di coloro che dormono si volge a un mondo suo proprio”. Ecco, i vertici/influencer della sinistra odierna dormono, cullati dal finto calore a energia solare di un’egemonia culturale autoreferenziale. E si sono rifugiati in un mondo loro proprio. Tipo i puffi, solo che mezzi rossi invece di blu. Un micromondo idilliaco dove la complessità della vita viene sterilizzata da un buonismo becero. E dove l’antifascismo si è ridotto a un feticcio puramente performativo, agitato a ogni giro d’orologio per evocare spettri estinti da ottant'anni, nascondendo così la totale assenza di un’idea di futuro. Ma badando bene di dare sempre addosso agli altri anche quando sono stati evidentemente più bravi. Migliori. Più capaci. Più meritevoli e adatti alla competizione Con i nuovi inquisitori che, nei fatti, mostrano solo un’intolleranza strisciante e un autoritarismo verbale che, per paradosso, scimmiotta proprio quei metodi liberticidi che a parole giurano di combattere.