Baby gang a Milano, Cruciani: "Un'unica domanda: dove cazzo sta la polizia?"

Cosa sta succedendo a Milano?

Il casino che si legge sulla cronaca. Ma posso portare anche la mia esperienza: abito a 200 metri dalla zona in cui, qualche settimana fa, qualcuno ha messo mano alla pistola. Partirono dei colpi. In generale, il problema è che Milano è fuori controllo.

Ritiene che il sindaco Sala abbia delle responsabilità?

Tutta questa situazione non è gestita da anni. Sicuramente Sala non è l’unico ad avere l’incarico di controllare il territorio. Comunque, le zone della cosiddetta “movida” oggi sono invivibili. Di più: in qualunque quartiere ci siano dei bar, ecco che si assembrano centinaia di persone fino alle tre di notte che lasciano poi l’inferno per terra rompendo i coglioni a chi abita lì.

Quindi a Milano si tratta di un’emergenza costante…

Lo è, a Milano è un problema endemico. Durante la pandemia, non potendo esserci assembramenti esterni, non si vedeva. Ma resta che qui non esiste un presidio del territorio decente. Intere parti della città sono lasciate in mano a gruppi di persone che fanno uso di sostanze stupefacenti e, da lì in poi, quello che gli pare.