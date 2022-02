Baby gang a Milano, Fabrizio Corona: “Il sindaco Sala se ne frega, e i trapper sfruttano la rivolta per visibilità social”

Come inquadri il fenomeno delle baby gang?

Come un fenomeno giovanile, una rivolta dovuta però al nulla assoluto che la società attuale rispecchia. Ai miei tempi, per dire, eravamo legati al calcio, alla musica, ma avevamo dei veri miti, oggi invece siamo sommersi solo da gente che litiga e protesta, che non dà alcuna garanzia. Poi c'è anche una crisi enorme nell'ambito lavorativo, quindi dal vuoto che ci domina nasce questa sorta di sommossa giovanile, che tuttavia non ha veri e propri contenuti come negli anni '60 e '70, ma è solo una rivolta per moda, per far casino, per apparire sui social. Credo anche che trasmettere in TV le immagini di queste risse, che siano bravate o peggio ancora sparatorie, sia però controproducente, perché diventa come una promozione ai no vax. Certo, è necessario parlarne, ma senza concedere visibilità a questi fenomeni.

C'è il rischio di emulazione.

Sì, inevitabilmente si assisterebbe ad una replica rapidissima di casi simili.

Preso dal suo partito ecologista (con Grillo), Sala si è dimenticato dei problemi della città?

Non c'è sindaco peggiore di lui per Milano. Sala non fa davvero il primo cittadino, ma è sindaco solo per essere parte di un élite, insomma della "Milano da bere", non a caso frequenta solo ricchi, radical chic, amici della moglie inclusa. Quindi fa finta di interessarsi dei problemi sociali, quelli che vanno "di moda" magari, come i diritti LGBT, ma non è dentro i problemi veramente, non è mai andato a Rozzano o a Rho, per dire, non gli frega, gli interessa esclusivamente apparire.