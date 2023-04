DOWN

Gimmy Ghione, nessun alto dirigente dell’Agenzia delle Entrate ha scritto scuse ufficiali per l’aggressione

Pare che gli inviati di Striscia la notizia abbiano seguito una vera e propria scuola, sia di comportamento legale sia atletica, per essere formidabili da incassatori: li spintonano, li picchiano, gli sputano in faccia e loro nulla, cascano e si rialzano senza reazioni (a me avrebbero già messo in galera). E succede perfino alle donne, aggredite da uomini che non meriterebbero questo nome, come è capitato a Stefania Petix e al suo bassotto. Ora è il turno di Gimmy Ghione che prima ha subito un’aggressione all’Agenzia delle Entrate di Roma 6 – Eur (Torrino), dove l’inviato di Striscia era andato a documentare l’attività del bar interno, in cui spesso non venivano emessi scontrini. Lui è caduto di sedere, il cameraman invece di schiena e si sa che per certe cadute (e col peso della telecamera) si rischia la paralisi se si rompe una vertebra. In compenso il barista che lo aveva spintonato e minacciato di uccidere con un coltello è ancora al suo posto. Non solo, ma dopo l’aggressione, per “proteggere non si sa chi”, l’Agenzia ha bloccato l’ingresso al pubblico: «Gli utenti vengono controllati all’esterno dal personale e poi fatti entrare», dice il buon Gimmy. Come è successo a Valerio Staffelli che ha ricevuto diverse aggressioni, sputi e calci da parte delle signore rom sulla metro di Milano che non volevano essere riprese mentre portavano avanti diligentemente il loro lavoro di ladre, difese nel "diritto" di non essere filmate perfino da una consigliera regionale lombarda di cui per pura pietà non faccio il nome. Un’ultima cosa, ho chiamato Ghione: nessun alto dirigente dell’Agenzia dopo giorni e giorni ha scritto scuse ufficiali per l’aggressione subita. Ma è normale?

Anche Belen tradita? Beh, siamo messi male tutti e tutti siamo a rischio tradimento

Bè, se anche Belen Rodriguez ha sopportato il peso delle corna, grintosa, bella, intelligente, ricca e famosa com’è siamo messi male tutti, e tutti siamo a rischio tradimento. In un’intervista allo speciale delle Iene, Inside, le hanno chiesto: «Tuo marito è birichino?». Ha risposto: «Mio marito è molto birichino, è un furbacchione De Martino… le ossa gliele ho spezzate più di una volta». Stefano è quindi inaffidabile? E questo fa patta con un’intervista fatta a Antonino Spinalbese, padre della figlia di Belen Luna: «Ha mai tradito Belen?», gli domandò un giornalista di Chi. E lui non ha risposto né sì, né no. «Chi risponderebbe sì a questa domanda?», ha chiesto. Io avrei risposto semplicemente la verità.

Alessandra Di Stefano, c’è da dire una cosa a suo favore: è raro che una dirigente contestata si dimetta

La direttrice di Rai Sport Alessandra De Stefano, persona che merita stima e rispetto, si è dimessa. Sarà ad interim il vicedirettore anziano Marco Franzelli. Leggo: «La giornalista lascia il ruolo che aveva assunto nel novembre 2021, da tempo si era vociferato di una gestione complicata della redazione. Quella di Milano protestava perché trascurata rispetto a quella romana. De Stefano era finita nel mirino anche per alcune scelte editoriali, sotto pressione per il Mondiale di Calcio: «La correttezza è fondamento della mia esistenza, del mio mestiere. Colleghi della carta stampata, e non solo, mi hanno attaccato perché ero senza voce!». Per la verità la voce mancava proprio ed era anche un po’ fastidioso ascoltarla. E ha aggiunto: «Hanno giudicato Il Circolo dei Mondiali su una sola puntata. Ignorato ascolti e share. Le menzogne mi indignano, siete il nulla». C’è da dire una cosa: non ricordo che una dirigente contestata si dimetta (“In Rai le dimissioni di un direttore di testata sono rarissime”, scrive il Corriere della sera). Sopra ho scritto di stima e di rispetto, mi sembra che se li meriti anche in questo frangente.