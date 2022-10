Boldrin cerca un social manager gratis e trova solo insulti. Ma come, un economista non sa che il lavoro si paga?

O forse siamo fuori strada? Per lui sì. Boldrin se ne esce il giorno dopo con un “breve video” (25 minuti, sic!) e un post in cui spiega come sia stato frainteso, ma non per colpa sua, ovviamente, bensì per via della totale incapacità cognitiva dei suoi detrattori. Sì, perché lui con “cerco un gestore per i miei canali” non intendeva cercare un gestore per i suoi canali, ma solo risolvere un problema di qualche minuto, occasionale, poca roba. Un po’ come dire “cerco un’auto nuova e fiammeggiante senza cacciare una lira” e voler dire “qualcuno mi dà un passaggio stasera al cinema?”. Non è la prima volta che Boldrin non ha chiaro il significato di parole e frasi usate da lui o dal suo interlocutore. Ricordo l’evidente difficoltà nel comprendere il concetto di equidistanza (e il principio di non contraddizione) in una discussione con un pazientissimo – e fatto santo subito – Piergiorgio Odifreddi. Sembra essere un tratto caratteristico di Boldrin, oltre alla maleducazione. Michele, sarai pure un amante dei fatti, ma qui non ti stai solo arrampicando sugli specchi, stai platealmente mentendo, sapendo di farlo. Serve a poco nascondere il post dicendo che il problema ora è risolto, così come serve a poco insultare l’universo. Non basta neanche il tuo inglesorum, usato per accusare un altro commentatore di scarsa comprensione del testo (che nella lingua dei maestrini diventa “reading comprehension”). Anzi, forse sarebbe d’uopo guardarsi allo specchio e assicurarsi di non essere il bue che dice cornuto all’asino.