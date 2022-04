Previsioni che si basano, più che sulle conseguenze della guerra in Ucraina, sulla fine (o quasi) della pandemia: “La gente per divertirsi deve stare bene. In Italia siamo fortunati. Abbiamo una misura di scarpe per tutti. Abbiamo grandi spiagge, ristoranti, campeggi, montagna. Ognuno sceglie ciò che vuole. Certo dobbiamo sempre puntare sulla qualità ed essere corretti sui prezzi. Ci sarà un mix, ma molti italiani rimarranno in Italia. È la prima stagione libera. Prima non potevi fare niente, vedrà quest’anno avremo il pienone”. E poi è tornato anche sulla polemica innescata da una frase di Alessandro Borghese: “Lavorare per imparare non significa per forza essere pagati. Briatore sembra pensarla nello stesso modo, in particolare sui ragazzi di oggi: “Non è vero che questi ragazzi sono sottopagati. Da noi se uno è bravo va da un minimo di 1500 euro a 2000 euro netti al mese e raddoppiano con le mance. Alcuni ti inviano il curriculum senza manco sapere dove sia il posto di lavoro. Non vogliono lavorare su turni, no le festività, no oltre la mezzanotte. Ma nella vita se uno non è disposto a fare sacrifici rimarrà sempre un mediocre. E poi passa il messaggio che chi fa il cameriere è sfigato”. E ha concluso amaramente: “Vivono di aria. Vivono di niente perché hanno tutto. Voglio vederli a 40 anni. La vita non è smanettare sui social. Nessuno è più disposto a farei sacrifici che abbiamo fatto noi. Ma un Paese progredisce se si arricchisce la gente. E chi arricchisce la gente è chi investe. Non puoi dare sovvenzioni per tutta la vita. Anche perché non ho mai visto un povero creare posti di lavoro. Sono gli imprenditori che li creano... Ad ogni modo, ci sentiamo a settembre, vedrà se non sarà andata come dico io”.