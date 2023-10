Buon compleanno Rino! Il concerto in ricordo del cantautore dedicato a Francesco Valdiserri e alle vittime della strada

Buon compleanno Rino Gaetano! Quest’anno il cantautore crotonese avrebbe compiuto 73 anni. Ma il destino ha voluto diversamente, strappandolo alla vita e alla sua amata musica a soli trent’anni. Rino sarà ricordato sempre come un eterno ragazzo, eppure, nella sua carriera artistica finita troppo presto, il grande pubblico che ancora non lo conosce nel profondo ha tanto altro da scoprire. L’associazione, che molto spesso viene fatta, è quella di etichettarlo come “quello di Gianna”. Ebbene, non è affatto così. Per scoprire i brani più belli, e perché no anche meno noti, che compongono la sua discografia, la sorella del cantautore, Anna Gaetano e il nipote Alessandro hanno organizzato la nuova edizione di Buon compleanno Rino! Un concerto che, proprio nella sera del suo compleanno, avrà luogo presso la Città dell'Altra Economia di Roma, in una cornice perfetta per festeggiare Rino insieme a tutte le persone che lo amano. Sul palco la Rino Gaetano Band composta da Alessandro Gaetano greyVision (voce, chitarra acustica e percussioni), Paolo Petrini (voce e chitarra acustica), Alberto Lombardi (chitarra elettrica e cori), Michele Amadori (tastiere e cori), Fabio Fraschini (basso) e Marco Rovinelli (batteria). La Rino Gaetano Band è l’unica tribute ufficiale fondata dalla sorella Anna, che dal 1999 mantiene viva la memoria di Rino con una serie di concerti in giro per tutta Italia.