È molto strano che gli svizzeri, sempre puntualissimi, abbiano impiegato quasi tre mesi per spedire alla Procura di Milano una chiavetta, o comunque un hard disk contenente la documentazione sequestrata tramite rogatoria internazionale presso la fiduciaria svizzera Altiqa e la Arkai Swiss Trustees, rappresentata dall’avvocato Diego Della Casa. Come mai tutto questo tempo? Ce lo chiediamo perché in ballo ci sono quei famosi 130 milioni di euro derivanti dalla truffa della compravendita di Casa Armani, il meraviglioso palazzo di via Borgonuovo a Milano, acquistato nel 2022 da Re Giorgio ad appena 75 milioni invece che a 200, stimati successivamente dai periti della signora Vigdis Christiansen, compagna ed erede di Felicino Riva, ex patron del Milan e del fallito Cotonificio Valle Susa, deceduto nel 2017. Insomma, quei 130 milioni in questi tre mesi dove hanno “alloggiato”? Non sono esattamente spiccioli e per questo, adesso che la documentazione sequestrata in Svizzera è stata consegnata alla procuratrice aggiunta Bruna Albertini, magistrato noto per la sua determinazione, le prime misure cautelari potrebbero arrivare molto a breve data la gravità della situazione. Circa una settimana fa, infatti, sarebbero già stati perquisiti a Milano due importanti studi legali, e quello di un noto commercialista, coinvolti nella truffa. Il ché lascia presagire un Natale pieno di sorprese.
Nel frattempo, nell’ambito del filone fiscale dell’inchiesta, di cui ha dato notizia Luigi Ferrarella sul Corriere della Sera, è stato eseguito un primo sequestro preventivo per 18,8 milioni di euro su tre immobili in Versilia riconducibili alla galassia patrimoniale della Christiansen che, dopo aver denunciato l’operazione fraudolenta è finita a sua volta indagata insieme ai professionisti da lei denunciati, il suo fiduciario Michele Clerici e l’avvocato di Lugano Diego Lissi, deceduto pochi giorni prima la denuncia. Alla prima denuncia anonima si deve l’indagine fiscale, mentre la seconda, proveniente dagli altri eredi di Riva, contesta la loro induzione con l’inganno a rinunciare a parte dell’eredità dell’industriale. Indagata dalla procura di Milano insieme alla signora Christiansen, sarebbe anche sua figlia Maria. E nella vicenda, secondo quanto ci riferiscono le nostre fonti a Lugano, sarebbero coinvolti e indagati i due legali incaricati di tutelare proprio gli interessi dell’erede truffata che avrebbero contribuito all’inganno i cui studi milanesi sono stati recentemente perquisiti dalle Forze dell’Ordine. Agli eredi sarebbero stati prospettati debiti derivanti dal fallimento del Cotonificio Valle Susa, dichiarato il 5 ottobre del 1965, in realtà inesistenti. Il danno ipotizzato dalla Procura va oltre i 20 milioni di euro e il successivo reimpiego di denaro attraverso strutture societarie in Svizzera, Lussemburgo e nel Principato di Monaco. Ma andiamo con ordine. Perché l’ultimo tentativo di opporsi alla trasmissione della documentazione sequestrata in Svizzera da parte dell’avvocato Della Casa – amministratore del trust Arkai – è naufragato il 2 settembre scorso, quando il Tribunale federale svizzero ha dichiarato inammissibile il ricorso. Già l’11 agosto il Tribunale penale federale aveva respinto il precedente ricorso. Niente da fare, insomma. Gli italiani avevano diritto di mettere il naso negli affari dei fiduciari svizzeri, nonostante fosse stato invocato persino il segreto professionale degli avvocati. Eppure, stando alle informazioni raccolte in Svizzera, quelle carte sarebbero arrivate a Milano soltanto a novembre inoltrato. Ora, da Lugano a Milano, a piedi con un faldone sotto il braccio, probabilmente ci si sarebbe messo meno. Come mai, dunque, tutto questo tempo? Non possiamo rispondere noi a questa logica domanda, saranno però gli inquirenti restituire una ricostruzione di quanto sia accaduto in tutto questo tempo oltre ragionevole dubbio. L’ultima perquisizione disposta dalle autorità svizzere ha interessato proprio Arkai, il trust svizzero amministrato dall’avvocato Della Casa che stava per cambiare trustee, circostanza per cui la Procura di Milano, infatti, potrebbe occuparsi anche di ricostruire le movimentazioni finanziarie intervenute tra la decisione del Tribunale federale e l’effettiva consegna degli atti all’Italia. Quanto al filone fiscale – di cui ha dato notizia Luigi Ferrarella del Corriere della Sera – seguito dalle pm Giancarla Serafini e Giovanna Cavalleri, la questione riguarda la residenza effettiva della Christiansen, formalmente residente all’estero ma ritenuta dagli investigatori fiscalmente residente in Italia. I suoi legali contestano questa ricostruzione e quella relativa alla disponibilità degli immobili sequestrati, intestati alla lussemburghese Laburnum Investments, e si riservano di ricorrere in Cassazione. Ma tornando all’investimento immobiliare di Re Giorgio nel giugno del 2022, tecnicamente, la società immobiliare di Armani non acquistò direttamente il palazzo, bensì l’intero capitale della Tobor Srl, proprietaria dell’immobile. Resta dunque la domanda delle domande a cui rispondere. La differenza tra il prezzo pagato e il valore successivamente stimato era semplicemente il risultato di un affare straordinariamente conveniente per Armani oppure dietro quella compravendita esistevano ulteriori accordi economici? Di questo, più dettagliatamente, ne avevamo scritto in esclusiva già a ottobre scorso, quando avevamo dato conto anche dell’uscita di Michele Morselli, storico uomo di fiducia di Re Giorgio (non indagato) dagli organi amministrativi delle società immobiliari di Armani, nonostante le disposizioni testamentarie dello stilista ne auspicassero la permanenza.
Adesso che le carte svizzere pare siano sulla scrivania della Albertini potrebbero vedersene delle belle sotto la Madonnina. Vale infatti la pena ricordare che la suddetta procuratrice aggiunta era assurta all’onor delle cronache nell’aprile del 2024 per aver richiesto, insieme alla pm Simona Ferraiuolo, l’arresto dell’avvocato Giovanni Bosco, coinvolto in un’inchiesta su un presunto sistema di bancarotte fraudolente, frodi fiscali, riciclaggio, e criminalità organizzata. Mentre i finanzieri gli notificavano l’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip, Bosco venne colto da un malore e morì poche ore dopo all’ospedale di Magenta dove arrivarono i carabinieri per arrestarlo proprio mentre si trovava in terapia intensiva. La vicenda aveva fatto parecchio scalpore e rende bene l’idea di quanto intransigente sia la magistrata milanese quando svolge a fondo il suo lavoro. Chissà che sotto l’albero di Natale di qualche importante professionista della Milano bene, quest’anno, non vengano depositate un paio di manette. Sotto quello degli eredi truffati, invece, potrebbe finalmente rivelarsi la reale entità dell’eredità di Felice Riva, magari rivista al rialzo.