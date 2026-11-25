Nel frattempo, nell’ambito del filone fiscale dell’inchiesta, di cui ha dato notizia Luigi Ferrarella sul Corriere della Sera, è stato eseguito un primo sequestro preventivo per 18,8 milioni di euro su tre immobili in Versilia riconducibili alla galassia patrimoniale della Christiansen che, dopo aver denunciato l’operazione fraudolenta è finita a sua volta indagata insieme ai professionisti da lei denunciati, il suo fiduciario Michele Clerici e l’avvocato di Lugano Diego Lissi, deceduto pochi giorni prima la denuncia. Alla prima denuncia anonima si deve l’indagine fiscale, mentre la seconda, proveniente dagli altri eredi di Riva, contesta la loro induzione con l’inganno a rinunciare a parte dell’eredità dell’industriale. Indagata dalla procura di Milano insieme alla signora Christiansen, sarebbe anche sua figlia Maria. E nella vicenda, secondo quanto ci riferiscono le nostre fonti a Lugano, sarebbero coinvolti e indagati i due legali incaricati di tutelare proprio gli interessi dell’erede truffata che avrebbero contribuito all’inganno i cui studi milanesi sono stati recentemente perquisiti dalle Forze dell’Ordine. Agli eredi sarebbero stati prospettati debiti derivanti dal fallimento del Cotonificio Valle Susa, dichiarato il 5 ottobre del 1965, in realtà inesistenti. Il danno ipotizzato dalla Procura va oltre i 20 milioni di euro e il successivo reimpiego di denaro attraverso strutture societarie in Svizzera, Lussemburgo e nel Principato di Monaco. Ma andiamo con ordine. Perché l’ultimo tentativo di opporsi alla trasmissione della documentazione sequestrata in Svizzera da parte dell’avvocato Della Casa – amministratore del trust Arkai – è naufragato il 2 settembre scorso, quando il Tribunale federale svizzero ha dichiarato inammissibile il ricorso. Già l’11 agosto il Tribunale penale federale aveva respinto il precedente ricorso. Niente da fare, insomma. Gli italiani avevano diritto di mettere il naso negli affari dei fiduciari svizzeri, nonostante fosse stato invocato persino il segreto professionale degli avvocati. Eppure, stando alle informazioni raccolte in Svizzera, quelle carte sarebbero arrivate a Milano soltanto a novembre inoltrato. Ora, da Lugano a Milano, a piedi con un faldone sotto il braccio, probabilmente ci si sarebbe messo meno. Come mai, dunque, tutto questo tempo? Non possiamo rispondere noi a questa logica domanda, saranno però gli inquirenti restituire una ricostruzione di quanto sia accaduto in tutto questo tempo oltre ragionevole dubbio. L’ultima perquisizione disposta dalle autorità svizzere ha interessato proprio Arkai, il trust svizzero amministrato dall’avvocato Della Casa che stava per cambiare trustee, circostanza per cui la Procura di Milano, infatti, potrebbe occuparsi anche di ricostruire le movimentazioni finanziarie intervenute tra la decisione del Tribunale federale e l’effettiva consegna degli atti all’Italia. Quanto al filone fiscale – di cui ha dato notizia Luigi Ferrarella del Corriere della Sera – seguito dalle pm Giancarla Serafini e Giovanna Cavalleri, la questione riguarda la residenza effettiva della Christiansen, formalmente residente all’estero ma ritenuta dagli investigatori fiscalmente residente in Italia. I suoi legali contestano questa ricostruzione e quella relativa alla disponibilità degli immobili sequestrati, intestati alla lussemburghese Laburnum Investments, e si riservano di ricorrere in Cassazione. Ma tornando all’investimento immobiliare di Re Giorgio nel giugno del 2022, tecnicamente, la società immobiliare di Armani non acquistò direttamente il palazzo, bensì l’intero capitale della Tobor Srl, proprietaria dell’immobile. Resta dunque la domanda delle domande a cui rispondere. La differenza tra il prezzo pagato e il valore successivamente stimato era semplicemente il risultato di un affare straordinariamente conveniente per Armani oppure dietro quella compravendita esistevano ulteriori accordi economici? Di questo, più dettagliatamente, ne avevamo scritto in esclusiva già a ottobre scorso, quando avevamo dato conto anche dell’uscita di Michele Morselli, storico uomo di fiducia di Re Giorgio (non indagato) dagli organi amministrativi delle società immobiliari di Armani, nonostante le disposizioni testamentarie dello stilista ne auspicassero la permanenza.