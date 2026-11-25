Nella provincia settentrionale di Balkh, in Afghanistan, le donne non avranno più un nome. Le autorità talebane locali hanno ordinato a ospedali, cliniche e uffici pubblici di cancellare i nomi propri femminili da ricette mediche, cartelle cliniche e documenti ufficiali, sostituendoli con l’appellativo “Bibi” (un titolo generico equivalente a “signora”). Dal ritorno dei talebani al potere nel 2021, le donne afghane sono state progressivamente spogliate di ogni diritto fondamentale, fino ad avere meno dignità di un cane o un gatto. “Vorrei che Dio non avesse mai creato le donne. Se dobbiamo essere così sfortunate, tanto varrebbe non vivere affatto. Veniamo trattate peggio degli animali: loro possono andare ovunque da soli, mentre noi ragazze non abbiamo nemmeno il diritto di uscire dalle nostre case”, raccontava con disperazione Marwa ai microfoni della BBC nei giorni immediatamente successivi al 20 dicembre 2022, giorno in cui il regime talebano decretò la chiusura delle università alle studentesse.

Da quell’intervista sono passati quasi quattro anni e, nel frattempo, i talebani hanno emanato decine di nuovi editti che hanno legittimato ogni forma di abuso contro le donne: culturale, psicologico e fisico. È una sopraffazione così sistematica che la parola stessa “violenza” sembra ormai insufficiente, servirebbe un termine nuovo per riuscire a far comprendere a noi, persone libere, il grado di terrore quotidiano racchiuso in quei decreti. Ma torniamo a cosa significhi davvero la privazione del nome. A molti potrebbe sembrare un male minore rispetto a uno schiaffo, a un calcio o a una frustata — violenze tollerate dal regime talebano, purché non lascino fratture evidenti —, ma togliere il nome colpisce ancora più a fondo.