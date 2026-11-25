Nella provincia settentrionale di Balkh, in Afghanistan, le donne non avranno più un nome. Le autorità talebane locali hanno ordinato a ospedali, cliniche e uffici pubblici di cancellare i nomi propri femminili da ricette mediche, cartelle cliniche e documenti ufficiali, sostituendoli con l’appellativo “Bibi” (un titolo generico equivalente a “signora”). Dal ritorno dei talebani al potere nel 2021, le donne afghane sono state progressivamente spogliate di ogni diritto fondamentale, fino ad avere meno dignità di un cane o un gatto. “Vorrei che Dio non avesse mai creato le donne. Se dobbiamo essere così sfortunate, tanto varrebbe non vivere affatto. Veniamo trattate peggio degli animali: loro possono andare ovunque da soli, mentre noi ragazze non abbiamo nemmeno il diritto di uscire dalle nostre case”, raccontava con disperazione Marwa ai microfoni della BBC nei giorni immediatamente successivi al 20 dicembre 2022, giorno in cui il regime talebano decretò la chiusura delle università alle studentesse.
Da quell’intervista sono passati quasi quattro anni e, nel frattempo, i talebani hanno emanato decine di nuovi editti che hanno legittimato ogni forma di abuso contro le donne: culturale, psicologico e fisico. È una sopraffazione così sistematica che la parola stessa “violenza” sembra ormai insufficiente, servirebbe un termine nuovo per riuscire a far comprendere a noi, persone libere, il grado di terrore quotidiano racchiuso in quei decreti. Ma torniamo a cosa significhi davvero la privazione del nome. A molti potrebbe sembrare un male minore rispetto a uno schiaffo, a un calcio o a una frustata — violenze tollerate dal regime talebano, purché non lascino fratture evidenti —, ma togliere il nome colpisce ancora più a fondo.
Privare una donna del proprio nome significa voler cancellare la sua identità. Prima si elimina il volto, nascosto dietro quegli odiosi stracci blu, con una piccola cella per vedere il mondo fuori, perché anche guardare è peccato. Poi si elimina il suono, perché quello prodotto dai passi di una donna, secondo i fondamentalisti islamici, costituisce un elemento intimo e seducente (awrah) che non deve essere udito da uomini estranei alla famiglia per evitare di “indurli in tentazione”. E così, in Afghanistan, si insegna alle bambine a coprirsi, a non parlare, a non alzare mai la voce — che Dio (Allah) non voglia! — cantare, camminare da sole o produrre suoni molesti. Queste maledette vibrazioni vocali rischierebbero di aizzare uomini ridotti, nella loro stessa narrazione, a creature incapaci di controllarsi davanti a una nota un po’ più alta. O forse, ancor più pericolosamente, davanti al suono di un nome: quello della più disgraziata tra le creature afghane, la donna. Il nome, il fondamento della nostra identità individuale, la cui cancellazione è diventata più volte un’arma per strappare l’umanità dal concetto stesso di uomo o donna, privando le persone delle loro radici e dei loro diritti, fino a trasformarle in oggetti, numeri o categorie anonime. Accadde nei campi di concentramento nazisti, dove i prigionieri diventavano numeri da tatuare sulla pelle. Accadde con la tratta atlantica degli schiavi, quando gli africani venduti venivano ribattezzati con nomi europei o con il cognome del padrone, a sancire il passaggio da persone a cose. Accadde nei gulag sovietici e nei regimi totalitari. E continua ad accadere oggi, come atto finale di alienazione e annullamento dell’essere: alienazione da se stessi, da ciò che si è stati e dalle proprie origini e annullamento agli occhi degli altri, con la completa sparizione dalla società. Del resto, che togliere un nome equivalga a cancellare una vita non è certo una novità, già nella Bibbia si parla del legame indissolubile tra parola, suono ed esistenza. Lo si legge fin dalle primissime battute della Genesi, dove ogni atto creativo è preceduto dall’enunciazione del nome di ciò che sta per nascere. Nominare significa far esistere. Questa duplice azione, di enunciazione e apparizione, attraversa l’intera cultura umana, ben oltre la tradizione giudaicocristiana. Ne parla anche Michael Ende nel romanzo, poi divenuto film, “La storia infinita”: come nella Bibbia Dio nomina e crea dando vita al mondo, così Bastiano nomina e salva il regno di Fantàsia perché, come ricorda la stessa Infanta Imperatrice, “solo il nome giusto dà a tutte le creature e a tutte le cose la loro realtà […] Il nome sbagliato rende tutto irreale. Questo è ciò che fa la menzogna”.