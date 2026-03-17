Chi è Aldo Mattia, il deputato di Fratelli d'Italia che ha invocato il “sistema clientelare” per far vincere il Sì al referendum

L'amico dell'amico. Il favore personale. Il posto di lavoro. Spesso ancora, soprattutto nei piccoli centri, il voto funziona così. La democrazia è deviata dai meccanismi clientelari. Il problema però esplode in tutta la sua evidenza quando questi meccanismi condizionano il voto su una consultazione destinata a cambiare la Carta Costituzionale. Ancor di più quando lo si fa in modo spudorato, alla luce del sole, come è successo domenica a Genzano di Lucania. Nel piccolo comune in provincia di Potenza, un deputato di Fratelli d'Italia ha infatti esortato a utilizzare anche il “solito sistema clientelare” per convincere a votare Sì alla prossima consultazione referendaria sulla giustizia. Il clientelismo, l'ultimatum, la mossa finale di quella che è diventata una guerra aperta e sporca fra i sostenitori del Sì e del No. Una battaglia che non guarda al merito, alla legge, ma alle menzogne, ai giochi politici e a quelli di potere. A pronunciare le frasi, in un convegno per il Sì organizzato da Fratelli d'Italia, è stato il deputato Aldo Mattia. “Affrontiamo questa settimana di campagna elettorale, avete gli argomenti per poter discutere ma se non dovesse servire, utilizzate anche il solito sistema clientelare: non ci credi, beh fammi questo favore. Perché tu sei mio cugino, perché io ti ho fatto questo favore. Aiutami per quest’altra questione perché io te ne ho fatti già tanti” ha detto. Per una giustizia più giusta? No, perché una sconfitta del Sì rappresenterebbe “una ferita nel corpo”, “una crepa nel racconto di compattezza” della maggioranza. Una frase che ha subito destato lo scandalo delle opposizioni e dei commentatori politici. Marco Travaglio ha detto di aspettarsi l'espulsione da Fratelli d'Italia dell'onorevole Mattia, mentre Paolo Mieli lo ha definito con l'appellativo “pescivendolo”, pur specificando che il merito del referendum rimane intatto. Ma chi è e da dove arriva il deputato Aldo Mattia?