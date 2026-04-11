Chi è Maria Carolina Borbone paparazzata con Jordan Bardella: il prossimo presidente del Francia si sposerà con la principessa delle Due Sicilie?

Non è il Gattopardo ma il quotidiano francese Paris Match. In esclusiva ci sono le foto della nuova coppia che tiene banco in Francia, e il titolo: “La storia d’amore che nessuno si aspettava”. Lui è famosissimo, secondo alcuni è il prossimo Presidente della Repubblica francese, è Jordan Bardella. Trentenne, enfant prodige dell'agone politico transalpino e uomo di punta del Rassemblement national, il partito di destra guidato da Marine Le Pen che elezione dopo elezione sta vedendo crescere i propri consensi, portando Bardella in pole position per la prossima corsa all'Eliseo. Lei non è altrettanto famosa, almeno al grande pubblico, ma il suo cognome lo è eccome, ha 22 anni, è nata a Roma e si chiama Maria Carolina di Borbone. Sì, Borbone, la casa reale che ha dato sovrani a Francia e Spagna, il suo è precisamente il ramo che ha regnato nel Sud Italia per più di un secolo. Quelli del Re Sole, di San Luigi, di Juan Carlos e di Ferdinando II. Maria Carolina è figlia di Carlo, pretendente all'ex trono delle Due Sicilie. Il suo titolo completo è quello di principessa delle Due Sicilie e duchessa di Calabria e di Palermo, ed è destinata a raccogliere la successione del padre, che nel 2016 ha abolito la legge salica, aprendo anche alle donne la possibilità di guidare la dinastia.
Le immagini pubblicate dal magazine ritraggono la coppia ad Ajaccio, nei primi giorni di aprile 2026, ma la loro conoscenza risalirebbe a circa un anno prima, in occasione del Gran Premio di Formula 1 a Monaco nel maggio 2025. Una relazione che ha inevitabilmente attirato l’attenzione mediatica anche per il contrasto tra i due mondi: da un lato il “politico del popolo”, dall’altro una giovane donna appartenente a una delle più antiche famiglie reali europee. Ma dietro la facciata glamour e frivola di Maria Carolina c'è una storia di studi nei migliori istituti del mondo e soprattutto una storia di impegno sociale. Il suo impegno nel sociale è concreto. Nel 2022 ha collaborato con la Croce Rossa Italiana per l’invio di aiuti medici all’Ucraina, mentre oggi è attiva nella tutela dell’ambiente e degli oceani attraverso la Fondazione Principe Alberto II di Monaco. Partecipa inoltre alle attività dell’ordine costantiniano di San Giorgio e sostiene diverse associazioni impegnate nella lotta contro la violenza sulle donne. Il Paris Match la definisce una coppia “incredibilmente atipica”, per noi rischia di diventare una delle coppie più paparazzate e glamour dei nostri giorni. Uno di quelle che occuperà a lungo le copertine di quotidiani e rotocalchi, con un sapore d'altri tempi.