Chi è Maria Carolina Borbone paparazzata con Jordan Bardella: il prossimo presidente del Francia si sposerà con la principessa delle Due Sicilie?

Non è il Gattopardo ma il quotidiano francese Paris Match. In esclusiva ci sono le foto della nuova coppia che tiene banco in Francia, e il titolo: “La storia d’amore che nessuno si aspettava”. Lui è famosissimo, secondo alcuni è il prossimo Presidente della Repubblica francese, è Jordan Bardella. Trentenne, enfant prodige dell'agone politico transalpino e uomo di punta del Rassemblement national, il partito di destra guidato da Marine Le Pen che elezione dopo elezione sta vedendo crescere i propri consensi, portando Bardella in pole position per la prossima corsa all'Eliseo. Lei non è altrettanto famosa, almeno al grande pubblico, ma il suo cognome lo è eccome, ha 22 anni, è nata a Roma e si chiama Maria Carolina di Borbone. Sì, Borbone, la casa reale che ha dato sovrani a Francia e Spagna, il suo è precisamente il ramo che ha regnato nel Sud Italia per più di un secolo. Quelli del Re Sole, di San Luigi, di Juan Carlos e di Ferdinando II. Maria Carolina è figlia di Carlo, pretendente all'ex trono delle Due Sicilie. Il suo titolo completo è quello di principessa delle Due Sicilie e duchessa di Calabria e di Palermo, ed è destinata a raccogliere la successione del padre, che nel 2016 ha abolito la legge salica, aprendo anche alle donne la possibilità di guidare la dinastia.