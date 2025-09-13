Cortocircuito fra Marco Travaglio e Alessandro Giuli? Dagospia attacca: ecco che c'azzecca il ministro alla festa del Fatto quotidiano con Thomas Mackinson che lavora anche a Rai 2...

Il pubblico del Circo Massimo a Roma, riunito per la Festa del Fatto Quotidiano, ha avuto la sua dose di penitenza culturale. Prima Alessandro Barbero in versione profeta dell’apocalisse. Lo storico del Piemonte Orientale ormai non racconta più solo la storia, pare leggere il futuro come Nostradamus, indossando la sua solita giacca di tweed e ogni volta che parla sembra volerci ricordare che la fine è vicina. Poi, come se non bastasse, è arrivato l’entusiasmante streaming del trio Sommi, Di Battista e Domenico Gallo con tanto di flashmob per la Palestina. A quel punto serviva ossigeno. E questo è arrivato sotto forma di rap. Sul palco Gué, tirato dentro a forza l’11 settembre, anniversario delle Torri Gemelle. Lui, fresco di cameo nel cinema d’autore grazie a Paolo Sorrentino, si è ritrovato a fare da colonna sonora a una kermesse che mescola politica, prediche civili e un vago sapore di sagra chic. Poi, a rincarare la dose, il “grande intellettuale” J-Ax.