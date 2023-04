L’equilibrio generazionale, il debito pubblico, il Pnrr. Ma anche un signorile fair play verso il governo Meloni, criticato nei temi, come ad esempio sul condono fiscale, ma non sulla competenza dei suoi membri. Carlo Cottarelli dialoga con MOW nella duplice veste di economista e politico del centrosinistra, che lo ha eletto da indipendente in area Pd al Senato a settembre 2022. Non nasconde di aver sostenuto Stefano Bonaccini alle primarie, parla di prospettive economiche per il Paese e di politiche per il campo del centrosinistra: l’ex “Mister Forbici” rivendica anche i risultati della sua spending review e invita Meloni a riproporla.

Professor Cottarelli, partiamo da un dato di attualità. Il Documento di Economia e Finanza riserva fondi al taglio del cuneo fiscale e non alla riforma delle pensioni. Dopo l’annuncio di un buco di 10 miliardi di euro dell’Inps, questo è il segno che bisogna iniziare a pensare a un radicale ripensamento del sistema previdenziale?

Queste sono tendenze di lungo periodo, se non lo fai non è che c’è un impatto immediato, però piano piano quello che succede è che la spesa per pensioni rispetto al totale della spesa dello Stato assorbe sempre più risorse a scapito di altre cose. La riforma Fornero avrà avuto tanti difetti, sarà stata fatta rapidamente, c’è stato il problema degli esodati, ma metteva un freno più forte alla crescita delle pensioni. Da allora è stata attenuata molto e anche adesso la Lega vorrebbe attenuarla ulteriormente. Vedremo che cosa verrà fatto nella legge di bilancio del prossimo anno prima di dare un giudizio definitivo. Quota 100 ha comportato un aumento di spesa, dopodiché di fronte all’evidenza dei limiti che esistevano alla spesa si è introdotta quota 102, poi quota 103…

Che conseguenze avrà tutto questo fatto?

Se il trend continuerà i soldi che potrebbero andare nella pubblica istruzione, per esempio, andranno per pagare le pensioni. Quindi per i giovani ci saranno meno soldi, oppure si dovranno imporre più tasse. I soldi non piovono dal cielo, mica si può finanziare tutto in deficit e quindi bisogna rinunciare ad altre cose di fronte all’aumento della spesa per le pensioni. Ma questa tendenza non è una cattiveria dovuta alla Fornero o altro. Riflette il cambiamento demografico e il fatto che il numero di quelli che sono in età da lavoro (intesa tradizionalmente, cioè ora fino a 65 anni) rispetto al numero di persone che hanno superato quell’età si va riducendo. E si ridurrà sempre di più, perché si fanno sempre meno figli.

Il governo ha indicato il problema demografico come una priorità da affrontare. Con che tipi di incentivi a suo avviso si potrebbe intervenire?

Il fatto che per tutto ci debba essere un incentivo da parte del governo nega l’idea che una persona possa comportarsi sulla base di libere scelte. Ponendo la domanda in termini di incentivi, ci sono due cose che potenzialmente hanno funzionato bene per far aumentare il tasso di fertilità (cioè il numero medio di figli per donna) negli altri paesi: uno sono gli asili nido gratis e l’altro sono congedi parentali molto generosi come quelli che ci sono in Svezia, per cui si sta a casa dal lavoro dopo che è nato un figlio anche 15 mesi senza avere nessuna perdita di stipendio indipendentemente da quale è il proprio livello di reddito. Detto questo adesso il tasso di fertilità è a 1.24 e soltanto per stabilizzare la popolazione bisognerebbe riportare questo valore a 2. Non conosco un paese al mondo che sia riuscito a fare una cosa di questo genere. Alcuni paesi come la Germania sono risaliti a 1.5/1.6, la Svezia non è mai scesa a livello a cui siamo arrivati noi, ma che da 1.24 si sia tornati a 2 francamente comporterebbe un aumento senza precedenti.

Come bilanciare il numero di persone in età da lavoro rispetto a quelle in età pensionabile, dunque?

L’unico modo per riuscire a colmare la mancanza di persone in età lavorative è attraverso l’immigrazione, ma ciò deve essere fatto in maniera ordinata altrimenti si rischiano di creare enormi problemi di adattamento e accettazione degli immigrati I soldi pubblici servono in questo momento per questioni molto urgenti, come gli investimenti del Pnrr.

Lei adesso che non è più solo un accademico come razionalizzerebbe la spesa per fare investimenti che servano davvero?

I soldi del Pnrr e l’idea generale di come spenderli di per sé non è sbagliata, occorre fare investimenti pubblici in infrastrutture e incentivi per fare investimenti che aumentano la produttività delle imprese. Questo c’è nel Pnrr. Il problema è che poi quando vai a vedere le singole misure allora qualche dubbio viene.

In che senso parla di dubbi?

Nel senso che nessuno ha mai spiegato perché l’alta velocità Salerno-Reggio Calabria sia stata considerata una priorità rispetto all’alta velocità Ancona-Bari. Allora li bisogna fidarsi del fatto che le scelte sono state fatte bene. Ugualmente sbagliato sarebbe dire “e quindi sono state fatte male”. Dico soltanto che l’onere della prova si vedrà soltanto ex post per capire se questi investimenti saranno serviti. L’altra cosa da ricordare, di cui ci si dimentica costantemente, anche se l’ho detto qualche giorno fa in parlamento, è che soltanto metà dell’impatto del PNRR sulla crescita è legato agli investimenti, l’altra metà è legata alle riforme: della giustizia, della pubblica amministrazione, della concorrenza. Tali sfide sono ugualmente importanti per aumentare la produttività.