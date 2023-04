L’informazione libera ormai passa da Substack? Dal caso Hunter Biden alla censura di un Pulitzer…

Prendiamo un esempio. Glenn Greenwald, co-fondatore di The Intercept e premio Pulitzer nel 2014 insieme a Laura Poitras e Ewen MacAskill (The Guardian) e Bart Gellman (The Washington Post) per il loro lavoro sui documenti diffusi da Edward Snowden relativi alle attività dell’NSA, si è dimesso dal giornale da lui stesso creato per via della censura di un suo articolo sulla vicenda di Hunter Biden, il figlio di Joe Biden accusato (e sotto indagine dell’FBI dal 2018) di aver chiesto al padre, ai tempi della sua vicepresidenza sotto Obama, di intraprendere - scrive Greenwald - azioni “vantaggiose per la società energetica ucraina Burisma, nel cui consiglio di amministrazione Hunter sedeva per un pagamento mensile di 50mila dollari”. Tuttavia, tuttavia, nonostante il lavoro meritorio del New York Post, c’è chi ha bollato la notizia come disinformazione russa (per esempio il New York Times) nonostante le innumerevoli prove e la ricostruzione e verifica operata da autori tanto scrupolosi e autorevoli come Greenwald. All’interno dell’operazione di insabbiamento - onde evitare che Biden dovesse trovarsi a rispondere in piena campagna per le presidenziali nel 2020 a delle domande sulla questione - si inseriva anche l’ostruzionismo ai danni dell’articolo di Greenwald. È lui stesso a spiegarlo: “L'ultima ragione, che mi ha fatto infine decidere, è che i redattori di The Intercept, in violazione del mio diritto contrattuale alla libertà editoriale, hanno censurato un articolo che ho scritto questa settimana, rifiutando di pubblicarlo a meno che non avessi eliminato tutte le sezioni critiche del candidato democratico alla presidenza Joe Biden, sostenuto con veemenza da tutti i redattori newyorkesi di Intercept, coinvolti in questo sforzo di censura”.